Tomás Barrios dijo adiós al Abierto de Australia en la segunda ronda de la qualy

El tenista nacional Tomás Barrios (107° ATP) no pudo mantener el tranco ganador y fue eliminado en segunda ronda de la qualy del Abierto de Australia, a manos del estadounidense Michael Zheng (174°).

El chileno, cuadro sembrado de la etapa clasificatoria, venía de un sólido debut resuelto en dos sets y reaccionó a un primer parcial en contra, pero Zheng terminó llevándose el partido por parciales de 4-6, 6-7 (5) y 2-6 en dos horas y media.

Aunque el chillanejo asestó el primer quiebre en el amanecer del duelo, el norteamericano se repuso rápidamente con dos rompimientos a su favor, dando vuelta el marcador para tomar la delantera con un 6-4.

En el segundo set y tras repartirse dos rupturas para cada uno, todo se debió resolver en el tie break, instancia donde "Tomi" exhibió mayor solidez que su rival y emparejo el partido, obligando a un tercer y último episodio.

Sin embargo, en dicha instancia Zheng recuperó el control y logró el break dos ocasiones, cimentando así una contundente diferencia en la cuenta del set decisivo.

De esta manera, el main draw del primer Grand Slam de la temporada se quedó con Alejandro Tabilo (81°) y Cristian Garin (80°) como únicos representantes nacionales, quienes dentro de los próximos días conocerán su camino en el torneo.

Ahora, Barrios tendrá que pasar la página y enfocarse en el Challenger 100 de Concepción, que arrancará el 27 de enero y se extenderá hasta el 1 de febrero.