Gobierno suspendió medida que dejaba a 13 mil adultos mayores sin PGU

El Gobierno informó la suspensión de una medida adoptada por el Instituto de Previsión Social (IPS) que llevaba a que 13 mil adultos mayores no recibieran la PGU, por haber pasado, supuestamente, seis meses fuera del país.

Ante las denuncias de errores en el listado, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, anunció que se decidió "revertir esa decisión".

"El sistema funciona de la siguiente manera: a fin de año el IPS hace una revisión de antecedentes respecto a las personas que tienen derecho a la PGU, porque uno de los requisitos es no haber estado fuera del país por más de seis meses", explicó Elizalde.

"Se solicita la información a la PDI, que es la institución que lleva el registro de entradas y salidas en Chile. Ante la serie de reclamos que se produjeron, entonces se revirtió esa situación, y se va a pedir un nuevo informe a la PDI para que se aplique de manera estricta la ley. Por lo tanto, ninguna de estas personas va a ser perjudicada y los pagos se van a hacer como corresponde", detalló.

A estas palabras se sumó el Presidente Gabriel Boric, que explicó en Radio Futuro que los afectados son el 0,4 por ciento de los pensionados, ante lo que se pidió investigar y cotejar los datos nuevamente con el fin de evitar errores.