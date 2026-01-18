Síguenos:
Tópicos: Deportes | Tenis | Abierto de Australia

[VIDEO] Hinchas chilenos entonaron el himno nacional en duelo de Tabilo en Australia

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Un receso por trabajos en la malla permitieron el hecho.

[VIDEO] Hinchas chilenos entonaron el himno nacional en duelo de Tabilo en Australia
Luego del primer set del duelo que Alejandro Tabilo afronta en la primera ronda del Abierto de Australia ante el francés Quentin Halys personal del torneo debió corregir una imperfección en la malla.

Los encargados se tomaron su momento y a la espera de que se reiniciase el juego, los hinchas que llegaron para apoyar al zurdo se entretuvieron entonando el himno nacional.

Mira acá el registro

