[VIDEO] Increíble fail: Ofner celebró antes de tiempo y perdió en el Abierto de Australia

Un llamativo momento se vivió en la clasificatoria del Abierto de Australia, cuando el tenista austríaco Sebastian Ofner celebró al creer que había ganado el partido contra el estadounidense Nishesh Basavareddy con 7-1 en el tie break.

Ofner olvidó que el desempate era al mejor de 10 puntos, comenzando a celebrar y se acercó a mitad de cancha para saludar a su rival. El juez de silla tuvo que recordarle la regla y aclarar que el juego aún no había terminado.

Basavareddy logró remontar y selló el decisivo tercer set por 13-11 en el tie break, con marcador completo de 4-6, 6-4 y 7-6(11). De esta forma, pasó a la ronda final de la clasificación del Abierto de Australia.

- Revisa el momento: