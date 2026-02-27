Cerúndolo eliminó a Nava y se instaló en semifinales del ATP de Santiago

El tenista argentino Francisco Cerúndolo (19° del ranking mundial) eliminó del ATP de Santiago al estadounidense Emilio Nava (79°) al vencerlo en dos sets por 6-1, 6-1, y se instaló en las semifinales del torneo que se disputa en San Carlos de Apoquindo.

El encuentro arrancó cuesta arriba para Nava, quien perdió su servicio en el game inicial y volvió a cederlo dos veces más durante el primer set.

El desarrollo del segundo parcial fue similar con el estadounidense perdiendo nuevamente su saque en dos ocasiones, lo que le permitió al argentino cerrar el partido en una hora y siete minutos.

Cerúndolo deberá enfrentar en semifinales al alemán Yannick Hanfmann (81°) quien eliminó esta jornada al lituano Vilius Gaubas (107°) tras ganarle por 3-6, 6-2, 6-2.