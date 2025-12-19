El argentino Francisco Cerúndolo es el cuarto confirmado para el ATP 250 de Santiago 2026

A falta de casi dos meses para su inicio, el ATP 250 de Santiago 2026 continúa tomando forma y sumando jugadores para su cuadro principal, ya que este viernes se confirmó al argentino Francisco Cerúndolo, número uno del tenis sudamericano y 21° del mundo.

Este anuncio se suma a las oficializaciones de los italianos Matteo Berrettini (56°), Luciano Darderi (26°) y el chileno Alejandro Tabilo (81°).

"Les quería contar que este año vuelvo al Chile Open, estoy muy contento de volver al torneo, de poder jugar un nuevo torneo en Sudamérica, así es que espero que todos puedan ir, asistir y disfrutar de un gran tenis mundial y sudamericano. Un abrazo grande para todos y muy feliz de volver a verlos", expresó el trasandino en un video publicado en las redes sociales del certamen.

Esta será la cuarta participación de Cerúndolo en el torneo, tras caer en primera ronda en 2021 ante el eslovaco Andrej Martin, en su estreno en 2023 ante su compatriota Tomás Martín Etcheverry y este año en semifinales frente al posterior campeón serbio Laslo Djere.

Consignar que el ATP 250 de Santiago se disputará nuevamente en las canchas de San Carlos de Apoquindo y comenzará el 21 de febrero de 2026 con la qualy, mientras que su cuadro principal se desarrollará desde 23 de febrero al 1 del marzo.