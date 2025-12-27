Resumen 2025: Alcaraz y Sinner consolidaron su dominio en el tenis internacional

Luego de ser los encargados de recoger el manto de los grandes exponentes, el 2025 tuvo al español Carlos Alcaraz y al italiano Jannik Sinner consolidando su autoridad y dominando los escenarios más importantes del circuito en el tenis internacional.

La potestad del "Big Two"

Tanto el murciano como el de San Cándido monopolizaron los grandes títulos del calendario. Por primera vez en la Era Abierta, dos tenistas se citaron en tres finales de Grand Slam en una misma temporada, consolidando un duopolio generacional.

Jannik Sinner inició el año ratificando su estatus de figura mundial. El italiano retuvo la corona en el Abierto de Australia tras superar con autoridad a rivales de la talla de Nicolás Jarry y Alexander Zverev, a quien batió en la final por 6-3, 7-6 y 6-3.

Sin embargo, su camino se vio interrumpido por una sanción de tres meses tras alcanzar un acuerdo con la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) por un caso pendiente desde marzo de 2024, lo que lo alejó de la competición hasta la gira de arcilla.

En mayo, el Masters de Roma sirvió como preámbulo con Alcaraz imponiéndose al anfitrión. Pero la verdadera batalla llegó en Roland Garros tras una definición épica de 5 horas y 29 minutos, estableciendo un nuevo récord de duración en el torneo.

Tras cinco sets de infarto (4-6, 6-7, 6-4, 7-6 y 7-6), el español volvió a festejar en París, reteniendo su cetro.

La revancha para Sinner llegó en Wimbledon. En la "Catedral del tenis", el italiano remontó un set inicial para terminar alzando el trofeo con un triple 6-4, convirtiéndose en el primer representante de su país en conquistar el césped londinense.

Si bien, la rivalidad prometía un nuevo capítulo en Cincinnati, una lesión del transalpino obligó a su retiro prematuro; por lo que el veredicto final se dictó en el US Open. En Nueva York, Alcaraz recuperó el trono mundial, impidió la defensa del título de su rival y conquistó su sexto Grand Slam con parciales de 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4.

Pese a ceder en los "majors", Sinner encontró consuelo al cierre de la temporada, imponiéndose al murciano en la exhibición del Six Kings Slam y conquistando, por segundo año consecutivo, el Masters de Turín.

Carlos Alcaraz se alzó en la cima del ranking

Lejos de ser una promesa, Carlos Alcaraz ratificó su estatus de realidad absoluta al cerrar el año nuevamente en la cima del ranking ATP, tras completar la mejor temporada de su trayectoria profesional.

El murciano trituró sus propios registros históricos al alcanzar las 71 victorias y sumar ocho coronas a sus vitrinas. Entre sus conquistas destaca el Masters 1000 de Montecarlo, la única final de sus grandes títulos que no disputó frente a Sinner, sino ante el también italiano Lorenzo Musetti.

Sin embargo, este 2025 de ensueño concluyó bajo una sombra de incertidumbre al anunciar el fin de su vínculo con su mentor, Juan Carlos Ferrero. Este movimiento estratégico deja una gran incógnita sobre cómo gestionará su dominio de cara al 2026.

El declive de "Nole" en su segundo año de sequía

En contraste con el ascenso de los nuevos talentos, el serbio Novak Djokovic completó otra temporada atípica en su laureada trayectoria, cerrando por segundo año consecutivo su palmarés de Grand Slams en blanco.

El ímpetu de "Nole" se frenó inicialmente en las semifinales de Australia. A este revés le siguieron eliminaciones tempranas en Doha e Indian Wells, además de una oportunidad perdida de alcanzar el centenario de títulos en Miami.

Tras ceder ante el chileno Alejandro Tabilo en Montecarlo y sufrir un adiós prematuro en Madrid, Djokovic puso fin a su breve vínculo técnico con el británico Andy Murray, quien lo entrenó inmediatamente tras su retiro en 2024.

Bajo la tutela de Dusan Vemic, el balcánico recuperó el aliento y conquistó su histórico trofeo número 100 en Ginebra. Posteriormente, alcanzó la cifra de 100 victorias tanto en Roland Garros como en Wimbledon, aunque en ambas citas se despidió en semifinales tras chocar con la solidez de Jannik Sinner.

En el tramo final, se quedó a las puertas de la definición al caer ante Alcaraz en el US Open y sufrir el sorpresivo golpe del monegasco Valentin Vacherot en Shanghái.

Su redención llegó finalmente en el ATP de Atenas, donde alzó el título 101 de su carrera, cerrando el calendario con la incógnita sobre su presencia en las Qualifiers de Copa Davis ante Chile debido a su intención de seguir vigente en los "majors".

El WTA vio el "sueño americano" aplacando a Swiatek y Sabalenka

La categoría femenina vivió una temporada de hitos históricos y diversidad de campeonas. El "sueño americano" comenzó en el Abierto de Australia, donde Madison Keys sorprendió en la final a Aryna Sabalenka, privándola de un histórico tricampeonato en Melbourne.

Posteriormente, la oriunda de Minsk volvió a ceder ante el empuje estadounidense en Roland Garros; esta vez fue Coco Gauff quien se impuso por 6(5)-7, 6-2 y 6-4 para suceder a Serena Williams como la última representante de su país en conquistar la arcilla parisina.

La racha negativa de Sabalenka continuó en Wimbledon, donde vio cómo Amanda Anisimova la apartaba de la definición. En la final londinense, la polaca Iga Swiatek hizo historia con un doble 6-0 para completar el "Surface Slam", alcanzando la gloria en las tres superficies de los Grand Slams.

Finalmente, la redención para la bielorrusa llegó, irónicamente, en el US Open frente a la propia Anisimova, defendiendo con éxito su corona en Nueva York antes de cerrar el año cayendo en las WTA Finals ante la kazaja Elena Rybakina por 3-6 y 6-7.

El ocaso de las leyendas y el orgullo de las naciones

Más allá de la lucha por el trono, el 2025 representó un cambio de guardia definitivo. El tenis mundial se detuvo para rendir un tributo histórico a Rafael Nadal en las pistas de Roland Garros, en una temporada que también lamentó el fallecimiento de la leyenda italiana Nicola Pietrangeli.

El circuito despidió formalmente a figuras que definieron una era, como Diego Schwartzman, Fabio Fognini, Richard Gasquet y Fernando Verdasco, cerrando un capítulo irrepetible del deporte blanco.

En paralelo, Latinoamérica celebró el ascenso de nuevas referentes con la mexicana Renata Zarazúa y la argentina Solana Sierra, quienes rompieron sequías históricas en los escenarios de Grand Slam.

Finalmente, Italia ratificó su estatus de potencia absoluta al conquistar, por segundo año consecutivo, tanto la Copa Davis como la Billie Jean King Cup, sellando un 2025 donde la gloria no solo fue individual, sino también colectiva.