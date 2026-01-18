Síguenos:
Tópicos: Deportes | Tenis | Challengers

Matías Soto no pudo contra Facundo Mena y cayó en la final del M25 de Santiago

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El trasandino igualó el historial con dos victorias y dos derrotas ante el nacional.

Matías Soto no pudo contra Facundo Mena y cayó en la final del M25 de Santiago
El tenista chileno Matías Soto (386° en el ranking ATP) no consiguió consagrarse en suelo nacional y cayó por parciales de 6-4 y 6-4 ante el argentino Facundo Mena (322°), perdiendo así la final del M25 de Santiago.

Ya de entrada el nacional sufrió complicaciones cuando el trasandino casi le quiebra, pero consiguió alargar la espera hasta un extenso noveno game. Tras siete break points, el forastero sacó una ventaja con un 5-4 que después ratificó con su servicio.

Si bien Soto pudo emparejar las cosas en el segundo episodio, nuevamente en el noveno juego vino el quiebre de Mena. Esto dejó contra las cuerdas al exponente nacional que por poco no se quedó en cero y apenas pudo contestar un saque antes de que su rival se consagrase con un doble 6-4.

Con este resultado los tenistas registran un empate 2-2 en sus duelos jugados, el copiapino ganó en Temuco 2023 y San Luis de Potosí 2024, mientras que el trasandino en Ibagué 2024 y Santiago 2026.

Ambos tenistas volverán a jugar el segundo M25 de Santiago que se disputará a partir del 19 hasta el próximo 25 de enero.

