Barrios y Jarry se hicieron fuertes en el dobles y sellaron el triunfo de Chile ante Serbia

Los tenistas chilenos Tomás Barrios (378° en duplas) y Nicolás Jarry (204°) se hicieron fuertes en el partido de dobles de Copa Davis para imponerse a los hermanos Matej Sabanov (177°) e Ivan Sabanov (210°) y sellar el triunfo del elenco nacional ante Serbia en la primera ronda de las Qualifiers.

La dupla chilena vivió un susto inicial, pero luego encarriló el partido para terminar imponiéndose por 6-4 y 6-4 en una hora y 25 minutos, y decretar el 3-0 del equipo que lidera Nicolás Massú ante el cuadro balcánico.

Jarry y Barrios, que por determinación del viñamarino entró en reemplazo de Alejandro Tabilo, sufrieron un tempranero quiebre, pero reaccionaron rápido y equilibraron la pizarra 2-2.

Con el correr de los puntos, Jarry ganó en confianza y su servicio se hizo imposible de leer para los serbios en todo el partido.

Con la ventaja, el segundo set fue de total dominio para Chile. Los nacionales quebraron de entrada y de ahí en más no sufrieron pese a las estériles intentonas balcánicas.

Con el triunfo consumado, tanto los jugadores como el doble campeón olímpico se arremolinaron en torno a Cristian Garin, quien hace pocos días sufrió el fallecimiento de su padre.

Ahora el elenco nacional quedará enfocado en enfrentar a España en la segunda ronda de las qualifiers en una serie que se jugará en septiembre en nuestro país.