Se abrió la venta de entradas para la serie de Copa Davis entre Chile y Serbia

La Federación de Tenis de Chile dio a conocer que ya está disponible la venta de entradas para la serie de Copa Davis entre Chile y Serbia, correspondiente a la primera ronda de las Qualifiers, que se disputará los días 6 y 7 de febrero en el Court Central "Anita Lizana" del Parque Estadio Nacional.

El equipo nacional, capitaneado por Nicolás Massú, recibirá a Serbia, ganador de la Ensaladera de Plata en 2010, en un enfrentamiento que marcará el primer gran desafío del Team Chile de Copa Davis en la temporada 2026.

La venta de entradas se realiza a través del sistema Puntoticket y con motivo de las fiestas de fin de año, la Federación de Tenis de Chile informa que desde el inicio del proceso de venta y hasta el 24 de diciembre, los tickets cuentan con un 10 por ciento de descuento especial de Navidad, como una invitación a vivir el tenis en familia y dar el mejor regalo para estas fiestas.