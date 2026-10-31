Ministro Poduje dio 24 horas a Milovan Kegevic para desalojar la sede de la Fetech

Iván Poduje, ministro de Vivienda y Urbanismo, usó su red personal en X para hacer una advertencia a Milovan Kegevic, expresidente de la Federación de Tenis de Chile (Fetech), y le dio 24 horas para desalojar la sede del tenis nacional en Cerro Colorado, en Las Condes.

"Este terreno es del Serviu. Si el señor Milovan Kegevic no desarma su negocio ilegal y desocupa la propiedad en 24 horas, nos vamos a querellar por usurpación y los vamos a desalojar con Carabineros. Nadie se salta la fila", escribió Poduje.

Este mensaje de Poduje surje después del comunicado de la Fetech, en donde acusó que sus instalaciones, ubicadas en la calle Cerro Colorado en Las Condes, están ocupadas por Kegevic.

La Fetech recordó que Kegevic "fue inhabilitado durante el proceso electoral por incumplir los requisitos legales para ejercer la presidencia".

"Asimismo, la eventual falsificación de antecedentes universitarios, tanto de Kegevic como de quien actuó como su secretaria general, Valentina Marín, se encuentra actualmente bajo investigación judicial", detalló la Federación.

La Fetech, finalmente, recalcó que Kegevic "se ha negado a devolver las instalaciones, incumpliendo incluso sus propios dichos respecto de su entrega, esto debido a que todos los recursos que ha intentado interponer, tanto ante la justicia ordinaria como ante los tribunales electorales, han sido declarados inadmisibles".