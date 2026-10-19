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Tópicos: Deportes | Tenis | Nicolás Jarry

Jarry regresó al circuito con triunfo en duelo de chilenos ante Barrios

Publicado:
| Periodista Digital: ATON
Jarry regresó al circuito con triunfo en duelo de chilenos ante Barrios
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Después de seis meses alejado por una rebelde lesión en el codo derecho, Nicolás Jarry (854° del ranking ATP) tuvo su esperado regreso al circuito. Y lo hizo con un triunfo en el Challenger de Cali, donde recibió una invitación.

En de chilenos, el "Príncipe" derrotó a su compatriota Tomás Barrios (155°), quinto cabeza de serie, por parciales de 6-4, 6-7 (3) y 6-2, tras dos horas y 54 minutos.

En el inicio del partido, al nieto de Jaime Fillol se le notó su falta de competencia y sufrió un quiebre de entrada en el primer game para luego quedar 2-0 abajo. Sin embargo, reaccionó y con dos rupturas se adelantó por 4-2. Y aunque el chillanejo logró un break en el séptimo juego para después igualar a 4, "Nico" volvió a romper el saque en el décimo para llevarse el primer parcial.

En el segundo episodio ambos se quebraron de entrada y después fueron manteniendo sus servicios hasta definir todo en un toebreak. En el desempate el santiaguino se llenó de errores y "Tomi" se lo adjudicó por 7-3.

En el último capítulo Jarry sacó diferencias con tres rupturas (en el primer, tercer y quinto game), mientras que solamente cedió su envío en el segundo.

Con esto, el "Príncipe" tuvo un feliz regreso al circuito tras seis meses (no jugaba y ganaba desde abril pasado) y está escalando al casillero 786 en el ranking en vivo.

En octavos de final del Challenger de Cali, "Nico" enfrentará al ganador de la llave entre los brasileños José Pereira (742°) y Matheus Pucinelli de Almeida (240°).

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