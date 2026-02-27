Tenista argentino recibió suspensión de casi siete años por arreglo de partidos

La Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) castigó con seis años y nueve meses de suspensión al tenista argentino Leonardo Aboian tras confirmar 30 infracciones al Programa Anticorrupción, además de aplicarle una sanción económica de 40 mil dólares por amañar ocho partidos entre las temporadas 2018 y 2025.

El deportista de 27 años, que compitió habitualmente en los circuitos ATP Challenger e ITF World Tennis Tour, alcanzando su mejor ranking ATP en dobles en abril de 2025 (puesto 229°), aceptó los cargos presentados en su contra.

Entre las faltas que reconoció destacaron la facilitación de apuestas, la manipulación de resultados, el cobro de dinero por no esforzarse al máximo y la omisión de denuncias.

El argentino renunció a su derecho a una audiencia independiente y acató la totalidad de la penalización. Como ya cumplía una suspensión provisional por sospechas desde septiembre de 2025, el extenso período de inhabilitación de 81 meses finalizará oficialmente el 18 de junio de 2032.

Con esta resolución, Aboian quedó totalmente inhabilitado para jugar, entrenar o asistir a cualquier evento deportivo organizado por ATP, ITF, WTA, Tennis Australia, Federación Francesa de Tenis, Wimbledon y USTA, además de cualquier otra asociación nacional vinculada a la disciplina.