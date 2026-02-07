Síguenos:
Tópicos: Deportes | Tenis | Torneos ATP

Auger Aliassime y Mannarino se enfrentarán en la final del ATP de Montpellier

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La final será este domingo 8 de febrero.

Auger Aliassime y Mannarino se enfrentarán en la final del ATP de Montpellier
El tenista canadiense Felix Auger-Aliassime (8°) y el francés Adrian Mannarino (70°) animarán este domingo 8 de febrero a las 11:00 horas (14:00 GMT) la final del ATP 250 de Montpellier.

El norteamericano venció a Titouan Droguet (150°) por 6-4, 6-7 y 6-1 en las semifinales del certamen francés.

Por su parte, el galo vino desde atrás y derrotó por 1-6, 6-3 y 6-4 al estadounidense Martin Damm Jr (160°) en la otra semifinal del cuadro.

 

