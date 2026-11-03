Djokovic batalló para remontar ante Vacherot en su estreno en el Masters de París

El serbio Novak Dkokovic, undécimo en el ranking ATP y exnúmero uno del mundo, batalló este martes para remontar ante el monegasco Valentin Vacherot (27°) y ganar en su estreno en el Masters 1.000 de París.

Djokovic necesitó casi dos horas y media de juego para imponerse por 6-7(5), 7-5 y 6-1, convirtiéndose en el tenista más veterano, con 39 años, en ganar un partido bajo el techo de París.

Además, Djokovic pudo celebrar otro récord en París-Bercy, con 18 participaciones en el torneo.

En la segunda ronda, Djokovic enfrentará al australiano Rinky Hijikata (83°), quien sorprendió al eliminara al italiano Luciano Darderi (21°) con un doble 6-2.

Para Djokovic, el Masters de París es crucial en su carrera por conseguir un cupo en el Torneo de Maestros de Turín, que tiene aún tres cupos por definir.

Djokovic pelea esos cupos con el italiano Flavio Cobolli (ausente en París por lesión), el francés Arthur Fils, el estadounidense Frances Tiafoe, el español Rafael Jodar y el australiano Alex de Miñaur.