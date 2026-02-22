Tomás Etcheverry será el rival de Alejandro Tabilo en la final del ATP de Río de Janeiro

El argentino Tomás Etcheverry, 51° en el ranking mundial, será el rival del chileno Alejandro Tabilo (68°) en la final del ATP 500 de Río de Janeiro, tras superar un extenso duelo de semifinales ante el checo Vit Koprova (87°).

La semifinal comenzó a disputarse en la tarde del sábado, pero debido a una intensa lluvia, tuvo que reanudarse en la mañana de este domingo. Sin embargo, el duelo tuvo otra interrupción de dos horas tras el final del segundo set, debido al intenso calor en la ciudad brasileña.

Finalmente, el historiado encuentro terminó con remontada para el trasandino, por 4-6, 7-6(2) y 7-6(4).

En el historial, Etcheverry y Tabilo se han enfrentado solo una vez en el circuito ATP: En el torneo de Buenos Aires, hace apenas nueve días, con triunfo para el argentino.

La final en Río está programada no antes de las 17:30 horas (20:30 GMT) y lo podrás seguir en nuestras plataformas.