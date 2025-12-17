Más de 600 deportistas competirán en nueva edición del Triatlón de Zapallar

Este sábado 20 de diciembre se dará inicio a la 8ª edición del Triatlón de Zapallar, el gran evento deportivo que se desarrolla en esta comuna y que atrae no sólo a los amantes de esta disciplina, sino también del deporte.

Con 650 competidores confirmados, esta competencia se ha consolidado como una de las mejores fechas del circuito, además de instalarse como la antesala del Ironman de Pucón, ya que las tres pruebas respetan el estándar olímpico.

La largada se inicia este sábado a las 8:00 horas cuando los corredores se lancen a las aguas de la bahía de Zapallar para hacer los 1.500 metros de nado, luego tomar sus bicicletas para pedalear los 40 kilómetros de circuito que va desde Zapallar hasta Costa Cachagua, retorna a Papudo y vuelve a Zapallar; y finalmente correr los 10 kilómetros de running entre Zapallar y Cachagua.

450 participadores competirán individualmente en las tres disciplinas, mientras que los 201 restantes conforman 67 equipos que correrán en posta, modalidad que cada año crece más.

El evento deportivo de primer nivel es organizado por la productora AndesChimp, que se suma a la recientemente realizada Grand Prix Lago Ranco, la carrera de ciclismo más masiva que se realiza en Chile y que ya suma siete versiones.

"Nuestro foco está en ofrecer a los deportistas una experiencia inolvidable y de primer nivel. Ahí está la clave de la trayectoria de esta competencia. Pero lo que también nos mueve es promover el deporte, la vida sana y al aire libre, así como también entregar a la comunidad de Zapallar y su entorno un espacio de sana entretención en familia", señala Sebastián Noguera, director ejecutivo de AndesChimp.

Por su parte, Daniela Belaúnde, Directora de Marketing de Scotiabank Chile y Uruguay, agrega que "nos enorgullece ser parte de iniciativas que promueven el deporte, la vida saludable, el respeto por el entorno y el encuentro familiar. Esta competencia reúne todos estos elementos que además están alineados con nuestros valores como banco".