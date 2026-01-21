Universidad de Chile reconoció propuestas formales por Lucas Assadi y definió su postura

En el marco de la presentación de Juan Martín Lucero en el Centro Deportivo Azul, el gerente deportivo de Azul Azul, Manuel Mayo, abordó una de las grandes interrogantes del mercado de pases: La situación de Lucas Assadi, y confirmó que existe interés real por el volante, pero que las negociaciones no han prosperado.

"Lógicamente es un jugador muy importante para el proyecto deportivo, para Francisco (Meneghini) y para conseguir los objetivos. Nosotros contamos con él, pero sobre todo por el segundo semestre que tuvo y por la proyección que tiene, llegaron ofertas concretas y llamados", reveló ante los medios de comunicación.

Sin embargo, el ejecutivo de Azul Azul fue tajante respecto al estatus actual de esas conversaciones. "Hasta ahora ninguna fue satisfactoria para todas las partes, porque el club lo valora en un monto y el jugador tiene lógicamente ciertas aspiraciones económicas y deportivas. Entonces, para que se dé una salida, tienen que haber muchas partes que estén de acuerdo y hasta ahora no pasó eso", explicó.

Plan de contingencia activado

Aunque la intención de Universidad de Chile es mantener al "10" en el plantel, Mayo aseguró que la secretaría técnica se mantiene alerta ante cualquier eventualidad que pueda surgir antes del cierre del libro de pases.

"Si se llega a ir algún jugador, haremos todo el esfuerzo por reemplazarlo y potenciar aún más, como siempre lo tratamos de hacer. El trabajo de la secretaría técnica es constante en todas las posiciones. Puede haber una salida no planificada, una lesión u otra circunstancia que nos obligue a tomar decisiones rápidas y para eso se hace un trabajo constante de scouting", cerró el gerente deportivo.

Por ahora, Lucas Assadi continúa bajo las órdenes del cuerpo técnico y se prepara para el inicio del Campeonato Nacional 2026, donde los azules buscarán ser protagonistas.

Desde Atlético Mineiro su DT, Jorge Sampaoli, admitió interés por el jugador.