Banco Central: Inflación favorable se da en "una economía que no nos sorprende"

La presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, afirmó que la inflación, ubicada actualmente en 3,4%, "tiene una evolución más favorable", aunque subrayó que eso ocurre en "una economía que no nos sorprende".



La líder del ente emisor abordó los resultados del Informe de Política Monetaria (IPoM) -presentados este mes- durante una exposición en un evento organizado por Icare, denominado "El Pulso de la Economía Nacional: Claves del IPoM".

Al ser consultada sobre si hay un cambio de tono en la economía chilena ante las cifras positivas de inflación, crecimiento e inversión, Costa se limitó a decir que tienen una "evolución más favorable".

"Lo que vemos en este informe es que la inflación, lejos de apuntar en esa dirección, lo que hace es tener una evolución más favorable. Vemos cambios en los costos; vemos que -y habíamos hablado del tipo de cambio-, evoluciona en otra dirección", dijo la presidenta del BC.

"La variación del costo laboral ha ido creciendo a tasas más bajas y más consistentes con sus promedios históricos y vemos que la persistencia inflacionaria se comporta de acuerdo a los patrones habituales, no vemos un comportamiento especialmente distinto", sostuvo Costa.

"Eso, creo yo, es un cambio relevante que se está dando en un contexto en que la economía no nos sorprende, una economía que sigue evolucionando más o menos en línea" con lo proyectado, agregó.