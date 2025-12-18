Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago29.6°
Humedad33%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Economía | Banco Central

Banco Central: Inflación favorable se da en "una economía que no nos sorprende"

Publicado:
| Periodista Radio: Gonzalo Aguirre
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La líder del ente emisor, Rosanna Costa, valoró la evolución del fenómeno, pero reparó que "está lejos de apuntar" a un cambio de tono a nivel general.

"La persistencia se comporta de acuerdo a los patrones habituales, no vemos un comportamiento especialmente distinto", afirmó.

Banco Central: Inflación favorable se da en
 ATON

"Es un cambio relevante que se está dando en un contexto en que la economía no nos sorprende", dijo Costa.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, afirmó que la inflación, ubicada actualmente en 3,4%, "tiene una evolución más favorable", aunque subrayó que eso ocurre en "una economía que no nos sorprende".

La líder del ente emisor abordó los resultados del Informe de Política Monetaria (IPoM) -presentados este mes- durante una exposición en un evento organizado por Icare, denominado "El Pulso de la Economía Nacional: Claves del IPoM".

Al ser consultada sobre si hay un cambio de tono en la economía chilena ante las cifras positivas de inflación, crecimiento e inversión, Costa se limitó a decir que tienen una "evolución más favorable". 

"Lo que vemos en este informe es que la inflación, lejos de apuntar en esa dirección, lo que hace es tener una evolución más favorable. Vemos cambios en los costos;  vemos que -y habíamos hablado del tipo de cambio-, evoluciona en otra dirección", dijo la presidenta del BC.

"La variación del costo laboral ha ido creciendo a tasas más bajas y más consistentes con sus promedios históricos y vemos que la persistencia inflacionaria se comporta de acuerdo a los patrones habituales, no vemos un comportamiento especialmente distinto", sostuvo Costa.

"Eso, creo yo, es un cambio relevante que se está dando en un contexto en que la economía no nos sorprende, una economía que sigue evolucionando más o menos en línea" con lo proyectado, agregó. 

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada