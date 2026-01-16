Síguenos:
Economía | Banco Central

¿Cómo recuperar billetes y monedas dañados por siniestros o eventos accidentales?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El Banco Central detalló que el trámite no tiene costo y permite reembolsar el monto que logre validarse tras un análisis técnico.

La medida cobra especial relevancia ante el aumento de catástrofes durante el verano.

¿Cómo recuperar billetes y monedas dañados por siniestros o eventos accidentales?
 Banco Central
contenido de servicio
Ante el incremento de incendios en distintas zonas del país, el Banco Central de Chile (BCCh) recordó que mantiene un procedimiento gratuito para analizar y eventualmente reembolsar billetes y monedas quemados o dañados por siniestros u otros eventos accidentales.

El servicio permite recuperar el dinero siempre que, tras la revisión técnica, se compruebe la autenticidad del efectivo y se logre validar parte o la totalidad del monto afectado.

Las personas deben completar un formulario disponible en el sitio del Banco Central y luego entregar el dinero dañado. En la Región Metropolitana, el trámite se realiza directamente en la sede del BCCh, mientras que en otras regiones la entrega se efectúa en sucursales bancarias autorizadas.

El procedimiento también aplica a dinero dañado por inundaciones, aluviones o temporales, no solo por incendios.

La entidad enfatizó la importancia de manipular correctamente los billetes y monedas dañados, ya que una mala manipulación puede dificultar su revisión y reducir las posibilidades de reembolso.

Entre las recomendaciones, se indica no intentar limpiar, reparar ni contar el dinero, separar monedas y billetes, mantenerlos secos y entregarlos en bolsas adecuadas para facilitar su análisis técnico.


