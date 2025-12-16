Tras cinco meses, y en decisión unánime, Banco Central bajó la tasa de interés a 4,5%

El Banco Central (BC) decidió, de forma unánime, reducir en 25 puntos base la tasa de interés y la situó en 4,5 por ciento.

La decisión del ente emisor era anticipada por los expertos, ya que las encuestas afirmaban que la próxima baja se esperaba para la última Reunión de Política Monetaria (RPM) de este 2025.

Entre los factores que motivaron la disminución de la tasa -algo que no ocurría desde julio- se encuentra "el panorama global, (que) muestra un impulso externo algo mayor para la economía chilena", dice el comunicado del BC.

Asimismo, destacó, también a nivel global, "el incremento generalizado de las bolsas" y el precio del cobre, que "ha aumentado significativamente y supera los cinco dólares la libra. De todos modos, los riesgos globales siguen siendo elevados y no puede descartarse un deterioro abrupto de las condiciones financieras", reparó.

Respecto al mercado financiero local, "ha seguido las tendencias globales: la bolsa (IPSA) ha registrado ganancias y las tasas de interés de largo plazo han descendido en los últimos meses. El peso se ha apreciado. El crédito se mantiene sin grandes cambios, aunque la cartera comercial muestra algunas señales de recuperación", describió el ente emisor.

La inflación también fue un factor a considerar: A nivel "total y subyacente, se ha reducido (...). Las expectativas inflacionarias a dos años se ubican en 3% y el fenómeno ha disminuido más rápido que lo proyectado en septiembre, en un entorno económico local y global algo mejor que lo esperado", reza el comunicado.

Según el académico Javier Mella, de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la U. de Los Andes, "hacia adelante, el mercado espera que la TPM continúe bajando en forma sostenida y gradual durante los próximos trimestres, al menos en una ocasión, pero el nuevo Informe de Política Monetaria traerá más luces sobre esta posibilidad".

La próxima Reunión de Política Monetaria se efectuará los días lunes 26 y martes 27 de enero de 2026.

Kevin Cowan se incorpora al ente emisor

Casi en paralelo, la Sala del Senado aprobó la nominación de Kevin Cowan como nuevo consejero del Banco Central, en reemplazo de la actual vicepresidenta del instituto emisor, Stephany Griffith-Jones, quien finaliza su periodo la próxima semana.

"Kevin Cowan es una persona con una larga trayectoria, y en todos esos espacios ha destacado por su conocimiento, y por ir construyendo un respeto y una reputación de su trayectoria en todos los sectores políticos, que ha quedado muy bien expresada en la votación de hoy, (porque) ha tenido apoyo de todas las bancadas", destacó el ministro de Hacienda, Nicolás Grau.