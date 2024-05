Colusión del gas: Mañalich lo calificó como un "aprovechamiento inmoral e indebido"

Jaime Mañalich, exministro de Salud durante las administraciones de Sebastián Piñera, se refirió a la colusión en el mercado de gases industriales, medicinales y especiales, y declaró que "hubo un aprovechamiento inmoral, indebido, y que debe ser perseguido penalmente".

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) denunció ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia a las empresas transnacionales Indura y Linde y tres de sus ejecutivos, por acordar un "pacto de no agresión" en el 2019 y que afectó en 2020 una licitación del Hospital Félix Bulnes para el suministro de oxígeno y otros gases.

En conversación con Cooperativa, Mañalich fustigó que aquí hubo un "aprovechamiento inmoral, indebido, y que debe ser perseguido, en mi opinión, penalmente; de una situación de fragilidad de salud pública, en el sentido de que uno está en riesgo de la muerte. O sea, si no hay oxígeno, los respiradores no funcionan, la gente se muere".

"Los que son rehenes aquí son pacientes enfermos de Covid que sin oxígeno se mueren y eso es muy grave", añadió el militante de Amarillos por Chile.

En esta línea, indicó que la ley que castiga los delitos contra la salud pública "no da el marco para esta investigación penal", por lo que ahora queda en manos del Consejo de Defensa del Estado (CDE) que evalúe una querella, "independiente de que hayan llegado a un acuerdo por la delación compensada una de las empresas que participaba de este monopolio", complementó.

Asimismo, el académico señaló que un tema es el perjuicio fiscal y otra cosa es "la actitud punible de ejecutivos que se concertaron, se pusieron de acuerdo para, aprovechándose de una situación, y repito textual lo que dice algunos de los diálogos, uno de los gerentes, Marcelo Torres, le dice a un ejecutivo de Indura 'hay que subir los precios a como de lugar', enfatizando que tales aumentos deben ser 'sin compasión y sin piedad'".

En ese contexto, el extitular del Minsal aseguró que "aquí hay un dolo, que no me atrevo a decir cuál es el instrumento jurídico para perseguirlo, pero hay responsabilidad penal de ejecutivos y de empresas desde muchas años antes", por lo que apuntó que "esto no puede agotarse en una multa de 31 millones de dólares", sino que es "imprescindible", a su juicio, la investigación penal del CDE.

Finalmente, Mañalich reflexionó que esto señala "un camino de prevención para los delitos de cuello y corbata muy relevante, pero que, en mi opinión, el castigo que entrega la FNE no es suficiente, porque aquí hubo un daño material a personas que se tomaron como rehenes de sobrevivir durante la pandemia a condición de que tuvieran oxígeno disponible".