Crecimiento: Líderes de la CPC apuntan a más certezas y una reforma política

En el marco del Encuentro Anual de la Industria (EAI) 2024, tanto Ricardo Mewes como Susana Jiménez -presidente y vicepresidenta de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), respectivamente- apuntaron a que el crecimiento económico que requiere Chile necesita de certezas para inversionistas y también de cambios en el sistema político, para facilitar los acuerdos en el Parlamento.

En el Museo de Bellas Artes, sede del evento, y en conversación con Cooperativa, Jiménez consideró que "el crecimiento económico es algo sobre lo que, yo creo, hay un diagnóstico compartido y que tenemos que reimpulsarlo, porque a través del crecimiento que se generan oportunidades para las personas, para las familias, mayores ingresos, mayores salarios, mayor empleo, y por lo tanto yo creo que hay una mirada común y ahora lo que hay que poner sobre la mesa son propuestas y tratar de sacarlas adelante".

"El crecimiento se da en base sobre todo a la inversión y eso requiere de ciertas condiciones para que sea atractivo el país tanto para inversionistas nacionales como extranjeros, y eso sin duda pasa por temas de seguridad, que son aspectos de preocupación para toda la ciudadanía pero también para los desarrolladores de proyectos; la certeza jurídica, o sea cuántos cambios regulatorios puedes tú vislumbrar, cuánto está protegida la inversión que uno realiza y también por supuesto por la competitividad tributaria, que es un tema que en estos días ha estado cierto en el debate público a través del próximo ingreso del proyecto de ley del ministro (de Hacienda, Mario) Marcel", añadió la dirigente gremial, quien en días asumirá la presidencia de la CPC.

En tanto, y también en conversación con Cooperativa, Mewes apuntó como prioridad una reforma al sistema político, para enfrentar "la polarización que estamos viendo"

"El Congreso está terriblemente polarizado y ahí se requiere lograr grandes acuerdos. Cuando tú tienes tal nivel de dispersión y de atomización, es muy difícil llevar acuerdos en el Congreso para aprobar las leyes que cualquier gobierno, o el que venga más adelante, requiere. Y por eso pienso que hoy día es clave tener una reforma política. Pues ahí quedaron claros los puntos", enfatizó.

Para Ricardo Mewes, quien durante dos años ha sido equipo con Jiménez en el liderazgo de la CPC, también sería positivo que el mundo político conozca más el mundo de las empresas y su funcionamiento.

En esa línea, y consultado sobre la polémica por la devolución de cobros ilegales de las isapre, el empresario aduanero ejemplificó: "Siempre he planteado lo siguiente, ojalá que los parlamentarios, incluso los ministros, los ministros, subsecretarios, -y he hecho la invitación a-, por eso que lo digo con propiedad, vayan y conozcan las empresas, y vayan y conozcan lo que pasa dentro de las empresas".

"Siempre he dicho, una empresa puede tener utilidades, y esto es difícil de entender muchas veces. Puede tener utilidades, pero si no tiene flujo de caja, esa empresa puede quebrar. Porque la empresa necesita flujo de caja para cumplir sus compromisos. Y si no lo tiene, quiebra", consideró.