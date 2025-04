La economía latinoamericana crecerá 2,3% en 2025, prevé la ONU

En un 2025 que podría estar marcado por las tensiones comerciales y la incertidumbre, la economía latinoamericana podría mostrar cierta resiliencia y experimentar un crecimiento de 2,3%, una décima más que en 2024, indicó ONU Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

En su informe sobre perspectivas económicas para 2025, publicado este miércoles, UNCTAD vaticina para la región una tasa del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) idéntica a la global, pero por encima de las de EEUU y la Unión Europea (ambas del 1%) y por debajo de la de China (4,4%) o India (6,5%).

Con todo, el informe advierte que la región latinoamericana podría verse particularmente afectada ante los cambios de política en Estados Unidos, especialmente en materia comercial y migratoria.

También prevé que los bancos centrales latinoamericanos, con excepción de Brasil, continúen una flexibilización de sus políticas monetarias mientras descienden las presiones inflacionarias.

