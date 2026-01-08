IPC: Inflación acumulada durante 2025 alcanzó el 3,5%

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre fue de -0,2%, con lo que la inflación acumulada durante 2025 llegó a 3,5%.

El dato es mejor a las proyecciones más recientes, que anticipaban una caída de -0,1% o incluso una inflación nula para el último mes del año.

De este modo, la inflación cerró 2025 con una baja significativa respecto de enero, cuando el indicador anual alcanzaba el 4,9%, y de diciembre de 2024, cuando se situaba en 4,5%.

El retroceso del IPC tendrá un impacto directo en la Unidad de Fomento (UF), que iniciará una caída de 79 pesos en las próximas semanas.

Al 9 de enero llegará a $39.762, mientras que al 9 de febrero bajará a $39.682, lo que podría aliviar a quienes mantienen contratos o compromisos indexados a este indicador.

En el detalle por divisiones, destacaron las disminuciones en vestuario y calzado, además de alimentos y bebidas no alcohólicas, mientras que se registró un alza en restaurantes y alojamiento.

Entre los productos con mayores bajas figuraron el transporte aéreo internacional (-15,9%), las frutas de estación (-5,5%), los planes de telecomunicaciones (-4,8%) y los tomates (-12,4%).

En contraste, el transporte aéreo nacional mostró un aumento mensual de 18,8%, influido por la alta demanda de fin de año, y los alimentos consumidos en restaurantes, cafés y similares subieron 0,8% en diciembre.

Con este resultado, la inflación se mantiene contenida y cercana al objetivo del Banco Central, que proyecta alcanzar el 3% durante los primeros meses de 2026.