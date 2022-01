Sernac presentó demanda colectiva contra Iberia por mala práctica respecto a tasas de embarque

El Servicio Nacional del Consumidor presentó una demanda colectiva contra la aerolínea Iberia por no haber presentado "una propuesta de solución adecuada para los consumidores afectados por la no devolución de las tasas de embarque por viajes no realizados".

Según recordó el Sernac en su sitio web, en el año 2019 inició un Procedimiento Voluntario Colectivo con Iberia y otras siete compañías para exigir la devolución de las tasas de embarque por pasajes no utilizados.

"El Código Aeronáutico (artículo 133 C), normativa que regula los viajes aéreos, establece que las aerolíneas deben devolver a los pasajeros el dinero de las tasas de embarque cuando no realicen el servicio de transporte aéreo contratado, ya sea por causas imputables a la empresa o al pasajero, por razones de seguridad o de fuerza mayor", explicó el Servicio.

No obstante, se detectó que, "en la práctica, esto no se aplicaba del todo, dado que las empresas no entregaban información adecuada sobre este derecho y, por tanto, los consumidores desconocían que podían exigir dicha restitución".

El proceso extrajudicial se cerró negativamente "luego de que la empresa Iberia no presentara una propuesta de solución que resultara ser suficiente respecto de devolver las tasas de viajes no realizados y compensar a los consumidores afectados", remarcó el Sernac.

#SERNACinforma 📢 | En el @SERNAC presentamos una #DemandaColectiva en contra de @Iberia, luego que no presentaran una propuesta adecuada para los consumidores afectados por la no devolución de tasas de embarque por viajes no realizados.



Conoce más 👉🏼 https://t.co/UDjR0Heddp pic.twitter.com/KzAQPhaY33 — Sernac - Chile (Desde 🏠) (@SERNAC) January 11, 2022

CASOS SIMILARES

A la demanda de Iberia se suma otra acción colectiva presentada en noviembre del 2019 contra American Airlines, pues "dicha compañía no estuvo dispuesta a aportar antecedentes que permitieran al organismo calcular los montos que debía devolver a los usuarios por concepto de tasas de embarque por vuelos no realizados".

En contraste, tras otros Procedimientos Voluntarios Colectivos, las aerolíneas Sky, Avianca, Jetsmart, Aerolíneas Argentinas, Copa y Latam accedieron a devolver más de 11.500 millones de pesos por tasas de embarque no utilizadas, beneficiando a cerca de 1 millón 130 mil consumidores, "acuerdos comenzarán a implementarse una vez que las propuestas sean aprobadas por el tribunal", explicó el Sernac.

"Tras esta gestión del SERNAC, se elevó el estándar de este mercado, pues a partir de ahora las compañías deberán desarrollar mecanismos expeditos para que cada vez que una persona compre un pasaje y no viaje por cualquier motivo, el dinero que corresponde a este concepto, sea devuelto oportunamente", remarcó el Servicio.

"SERÁ LA JUSTICIA QUIEN DETERMINE LAS MULTAS"

En el caso particular de Iberia, explicó el director nacional del Sernac, Lucas del Villar, el objetivo de la acción judicial es que la firma "restituya todo el dinero no devuelto por tasas de embarque de viajes no realizados, indemnice a los consumidores" y reciba las multas correspondientes.

"Esta empresa no estuvo disponible a devolver las tasas de embarque, por lo que será la justicia quien determine las compensaciones y multas correspondientes. Otras seis aerolíneas entendieron la importancia de responder oportunamente a los consumidores y ajustar sus prácticas, y hoy la Ley Pro Consumidor establece claramente la exigencia de devolver estos montos cuando las personas no viajan", remarcó Del Villar.