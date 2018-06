CPC rechazó contratación de Julio Ponce Lerou como asesor en SQM

El presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Alfonso Swett, rechazó la cuestionada contratación de Julio Ponce Lerou como asesor estratégico de SQM.

El timonel del gran empresariado afirmó que este vínculo "no nos gusta, sin embargo, reconocemos la autonomía de las empresas para la nominación de sus asesores, de sus directorios, pero como Confederación de la Producción y el Comercio no nos gusta".

Swett remarcó que "no nos gusta por todos los impactos que esto tiene y todos los desafíos y complejidades que trae. A nosotros no nos corresponde meternos en las decisiones internas de las empresas, pero tenemos que decir categóricamente que no nos gusta".

En tanto, el ex fiscal Carlos Gajardo comentó a través de su cuenta de Twitter que "la empresa SQM bajo la dirección de Julio Ponce Lerou fue imputada por la Fiscalía de graves actos de corrupción en ley de Royalty. La causa fue suspendida debiendo la empresa informar las medidas anticorrupción que implementara. Se ve que no se tomaron en serio el asunto".

Corfo: Decisión de SQM "no modifica el acuerdo en su ejecución"

Julio Ponce Lerou se despidió en abril pasado del directorio de la compañía para dar cumplimiento a las condiciones impuestas por el ex vicepresidente ejecutivo de Corfo Eduardo Bitrán para alcanzar el acuerdo de extracción de litio en el Salar de Atacama, que solicitaba el retiro de la familia Ponce de la minera no metálica.

Debido a esta situación, Corfo emitió un comunicado de prensa en que sostiene que "la decisión tomada por el Directorio de SQM, de incorporar como asesor a Julio Ponce Lerou, pertenece estrictamente al ámbito de sus funciones y no modifica el acuerdo en su ejecución".

"Corfo es una institución pública, obligada por la Constitución a regirse por el principio de legalidad y, en consecuencia, sólo le está permitido hacer lo que la ley expresamente le faculta. Comentar las decisiones corporativas o su prudencia no forma parte de nuestras atribuciones o competencias", añade la declaración del organismo estatal.

A su vez, el ministro de Economía, José Ramón Valente, quien ejerce como presidente del directorio de Corfo, comentó que "no tenemos opiniones personales respecto de lo que ocurra a nivel de las decisiones que toman las empresas en sus gobiernos corporativos".

"Lo que sí tenemos es una responsabilidad de que Corfo tiene firmado un contrato con Soquimich y con otras empresas productoras de litio y la verdad es que, en la medida que las decisiones que tomen las empresas se ajusten a lo que está en esos contratos, no tenemos nosotros desde el Estado por qué comentar las decisiones que tomen interiormente las empresas", agregó Valente.