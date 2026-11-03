"No fue suerte": libro reúne historias reales de éxito en el emprendimiento chileno

Una treintena de historias reales de emprendimiento, con sus aciertos, fracasos y aprendizajes, reúne el libro "No fue suerte" (Editorial Catalonia), de Francisco Ulloa, Ángel Soto y Paula Larraín, académicos de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes.

La publicación recoge las experiencias de fundadores de compañías como NotCo y Cornershop, además de emprendimientos de distintas industrias y tamaños.

En conversación con Esa es la Idea, sus autores explicaron que el propósito es inspirar a nuevas generaciones y demostrar que detrás de las empresas exitosas existen decisiones, perseverancia y capacidad de adaptación.

"El emprendimiento se contagia y se contagia cuando tú escuchas la historia de otro", sostuvo Soto, quien destacó la importancia de compartir experiencias para que otras personas se identifiquen con los desafíos y se atrevan a emprender.

En esa línea, Ulloa planteó una de las principales recomendaciones del libro: "Más allá de pensar en soluciones, hay que enamorarse del problema, porque ahí están las oportunidades de negocio".

Los autores también identificaron elementos comunes entre los emprendedores entrevistados, como la claridad de propósito, la flexibilidad para modificar sus proyectos y la capacidad de escuchar a los clientes.

Entre las dificultades mencionaron la búsqueda de financiamiento, los sacrificios personales y la necesidad de adaptar los modelos de negocio.

Otro aprendizaje destacado es la importancia de encontrar socios que aporten habilidades complementarias y comenzar con productos mínimos viables, sin esperar a tener una solución perfecta antes de salir al mercado.

La publicación contempla 29 testimonios y reserva un espacio para una trigésima historia: la del próximo lector que decida convertirse en emprendedor.