Ex subsecretario Micco defendió bases de la reforma tributaria

El ex subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco, defendió las ideas centrales de la reforma tributaria durante un encuentro con ex autoridades del gobierno de Michelle Bachelet.

Micco recalcó que "gastamos mucho capital político como país en esto, el tema es que ese capital político se hizo por tres cosas, no por el detalle de 'la letra aquí, la letra allá', se hizo por recaudar estos tres puntos del PIB, se hizo para que quienes teníamos más pagáramos más y para que hubiese justicia tributaria y en ese punto las normas anti elusión son fundamentales".

Sin embargo, también realizó una autocrítica, planteando que "no tuvimos astucia para hacer una reforma tributaria sin crispar los ánimos".

"Creo que hay que mirarlo con mucho detalle, ser prudente al momento de ver el cambio que no quiere hacer, los países no viven con reformas tributarias cada dos años", manifestó.

En el encuentro organizado por el senador Carlos Montes participaron los ex ministros Máximo Pacheco, Pablo Badenier, Nicolás Eyzaguirre, además de Ricardo Solari, Michel Jorratt y Andrés Zaldívar.

Ex Subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco, expone en "encuentro de la Nueva Mayoría por reforma tributaria". Presentes ex ministros Eyzaguirre, Pacheco y ex director del Sii, Michel Jorrat. @Cooperativa pic.twitter.com/ht95kWDNGh