"Indolente" y un "insulto": Molestia en el Congreso por declaraciones de Boric sobre contribuciones

Molestia generaron en el Congreso las declaraciones del Presidente Gabriel Boric sobre el pago de contribuciones, asegurando que aplica solamente al 20 por ciento más rico de la población.

El diputado Diego Schalper (RN) pidió "más iniciativa al ministro de Hacienda, más capacidad de respuesta a la autoridad del Servicio de Impuestos Internos, porque hay personas que en nuestro país no son ricas, Presidente Boric, que no pertenecen al 20 por ciento más rico de este país, sino que en definitiva lo que quieren es justicia tributaria, y usted, Presidente Boric, con esa frase, la verdad es que los insulta".

Por su parte, el diputado independiente Carlos Bianchi aseveró que "me parece de una indiferencia indolente de parte del señor Boric, no comparto su juicio y es un tema que sin duda alguna aún vamos a tener que discutir en la Comisión de Hacienda como en otras comisiones especializadas, dado que el Presidente de la República al parecer no conoce la realidad de su país".

El economista Carlos Smith, de la Universidad del Desarrollo, comentó que "el Presidente está llevando esta conversación a una cosa muy simple y de caricatura, porque si bien es cierto que no todos los terrenos o casas pagan contribuciones, los fondos que se recaudan van al Fondo Común Municipal y a las municipalidades, eso no necesariamente es una transferencia directa hacia las personas más pobres".

"La verdad es que no necesariamente son la gente más rica, son personas que pueden estar jubilados que con mucho esfuerzo compraron una casa y tuvieron la casa que quisieron tener, pero que sus ingresos han caído, perfectamente pueden ser una familia de clase media y no los más ricos del país", recordó.

Quien sí apoyo las palabras del Mandatario fue el diputado de la bancada DC, Jaime Naranjo, quien replicó que "bajar las contribuciones significa ayudar a los que tienen plata y perjudicar a las personas que tienen escasos recursos y que viven en comunas pobres".

"Por tanto, me parece muy interesante e ilustrativo que el Presidente comience a hacer pedagogía política", añadió.