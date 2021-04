Sala de la Cámara debate el impuesto a los "súper ricos"

La Sala de la Cámara de Diputados discute y vota este miércoles el proyecto que busca establecer un impuesto excepcional y por única vez a los "súper ricos", es decir, a aquellas fortunas del país que superan los 22 millones de dólares, todo para financiar una renta universal de emergencia.

Además del tributo al patrimonio, la iniciativa, contra la cual el Gobierno ha hecho reserva de constitucionalidad, suma un alza de impuestos del 27 al 30 por ciento para las grandes empresas.

Sus impulsores -mayormente de la oposición- se han instalado con pancartas en el hemiciclo, que citan el ranking Forbes que reveló que siete multimillonarios chilenos ampliaron su fortuna en plena pandemia, y han aludido a que el Presidente Piñera deberá pagar este impuesto si llega a ser promulgado.

En ese sentido, la diputada comunista Camila Vallejo cuestionó a algunos empresarios que dicen estar evaluando salir del país por este tributo: "¿Cómo en un año los súper millonarios van a mover todo su patrimonio hacia afuera? Su casa, sus yates, su fundo... Es ridículo, y bueno, si lo quieren hacer es porque son antipatriotas y mejor que se vayan".

"Se ha dicho además que esta propuesta busca dividir al país entre ricos y pobres", agregó, en referencia a las últimas declaraciones del ex ministro Rodrigo Hinzpeter, planteando que "no es el impuesto el que va a dividir al país entre ricos y pobres, lo que lo hace es esta dolorosa desigualdad que atraviesa Chile, y que se ha agudizado".

"Los pobres con los ricos no se sientan a comer en la misma mesa, porque hay pobres que ni siquiera tienen un pan para poner sobre la mesa", apuntó.

En su sector también criticaron las recientes y polémicas declaraciones sobre los trabajadores de parte de los presidentes de la CChC y la Sociedad Nacional de Agricultura emitidas en las últimas jornadas.

FUENZALIDA: ESTA PROPUESTA ES UN GATO QUE NO CAZA RATONES

En tanto, se espera que Chile Vamos reponga en esta jornada la alternativa rechazada en la Comisión de Constitución que permite retiros desde el Fondo de Utilidad Tributaria, y también el impuesto a la repatriación de capitales.

Durante el debate, uno de los argumentos que dio el diputado Gonzalo Fuenzalida (RN) para rechazar la idea de la centroizquierda es que en Argentina apenas ha recaudado un 2 por ciento de lo prometido.

"Parece que la mayoría de los países OCDE están equivocados, y la oposición acaba de descubrir la verdad", ironizó el parlamentario, al tiempo que recordó que "Alemania derogó su impuesto al patrimonio el año 97; Austria el 94; Francia el 2017; Luxemburgo el 2006; Estados Unidos jamás lo ha tenido y Joe Biden jamás ha establecido impuesto al patrimonio en su propuesta de Gobierno".

"Por eso los países cobran impuestos a las ganancias que genera el patrimonio, es ahí donde debemos apuntar", observó.

Fuenzalida cerró su intervención con una frase célebre: "en materia tributaria, creo que hay que citar a Deng Xiaoping, el máximo del Partido Comunista en la República China, quien decía: 'No importa que el gato sea negro o blanco, mientras cace ratones es un buen gato'. Claramente, la propuesta que ha planteado la oposición es un gato que no caza ratones".

🔵Diputado Urrutia dice en el Congreso que: "votaría a favor del Impuesto a los Súper Ricos, siempre y cuando los partidos Comunista y Socialista paguen tributos como grandes empresarios".



"Son riquísimos y amigos del yerno de mi general Pinochet", reclama.

Por otro lado, llamó la atención la intervención del diputado Ignacio Urrutia (PR), quien dijo que si el Partido Comunista y el Partido Socialista pagan el impuesto que se debate hoy, él votaría a favor, aunque considera que este proyecto es inconstitucional.

Para que avance su tramitación, la iniciativa requiere el respaldo de tres quintos de la Sala.

DIPUTADA FERNÁNDEZ (PS): "EL PRESIDENTE ARRASTRA A SU PUEBLO DIRECTAMENTE A LA POBREZA Y LA INDEFENSIÓN"

Durante su intervención en la sala, la diputada Maya Fernández (PS) afirmó que la postura del Presidente Piñera es un acto de "egoísmo", pues "mientras se hace más rico día a día durante esta pandemia, arrastra a su pueblo directamente a la pobreza y la indefensión", haciendo referencia a la publicación del ranking de la revista Forbes que incluye la fortuna del Mandatario.

"(Piñera) está tranquilo. No sabe lo que es la cesantía, no poder llegar a fin de mes, no tener para pagar dividendos o cuotas de arriendo. No sabe lo que es mirar a tus hijos e hijas y explicarles que hay que seguir adelante, que se debe ir a trabajar, a pesar de la pandemia, porque si no, no habrá para comer. Tampoco sabe que el gas ha subido o que ir al supermercado es cada día más difícil", apuntó la congresista.

Para Fernández, las manifestaciones generadas la noche de ayer "están directamente ligadas con el envío al Tribunal Constitucional de la iniciativa del tercer retiro y con la negativa del Gobierno de patrocinar este proyecto, el que busca "establecer un impuesto por única vez a las personas de mayores ingresos en el país con el fin de generar beneficios económicos para sobrevivir la pandemia".