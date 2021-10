Cobre cerró con alza de 5,86% en la Bolsa de Metales de Londres

Este viernes 15 de octubre el precio del cobre cerró con una importante alza -de 5,86%- en la Bolsa de Metales de Londres, llegando a 4 dólares con 78 centavos por cada libra.

Con este ascenso, la materia prima alcanza el segundo mayor precio registrado en la historia, luego de los 4,86 dólares por los que se cotizó en mayo pasado.

En este año, según datos de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), el promedio del valor del cobre ha sido 4,17 dólares la libra.

Precio del cobre BML, 15 de octubre:

US$ 4,788 la libra (US$ 10.555,0 la tonelada)

Variación diaria: 5,86%

Promedio 2021: US$ 4,175 la libra.