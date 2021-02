El cobre retomó este jueves su racha positiva y quedó muy cerca de llegar a los cuatro dólares por libra.

Según informó Cochilco, el principal producto de exportación de nuestro país se cotizó esta jornada en 3,92 dólares la libra en la Bolsa de Metales de Londres.

Precio del cobre BML, 18 de febrero:

US$ 3,924 la libra (US$ 8.650.00 la tonelada)

Variación diaria: 2,81%

Promedio 2021: US$ 3,649 la libra