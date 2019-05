La Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) indicó que el precio del cobre cayó un 3,3 por ciento esta semana respecto de la anterior tras un cierre en 2,803 dólares por libra de hoy viernes, asociado a que el dólar se ha continuado apreciando en los mercados internacionales.

El informe semanal de mercados de la comisión señala que en este período predominó "el sentimiento bajista", inducido nuevamente por una apreciación de la divisa estadounidense a raíz de una positiva actividad económica en ese país.

En la semana, la Reserva Federal mantuvo las tasas de interés en un marco de informes sobre aumentos del empleo, el crecimiento económico y una inflación controlada, sin dar señales de un posible aumento de tasas en el corto plazo.

Precio del cobre BML, 3 de mayo:

US$ 2,803 la libra (US$ 6.180 la tonelada)

Variación diaria: - 0,55%

Promedio 2019: US$ 2,844 la libra.