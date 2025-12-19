Contraloría auditará acuerdo Codelco-SQM, pero aclaró que no lo puede anular

En respuesta al requerimiento de un grupo de diputados, la Contraloría General de la República (CGR) anunció este viernes el inicio de una auditoría formal al acuerdo estratégico suscrito entre Codelco y SQM para la explotación de litio en el Salar de Atacama.

El organismo fiscalizador busca revisar la regularidad de las operaciones vinculadas a este contrato, que extiende la operación de la minera privada en alianza con la estatal hasta el año 2060, bajo el marco de la Estrategia Nacional del Litio impulsada por el Gobierno de Gabriel Boric.

Pese al inicio de este proceso, el ente de control aclaró que no posee facultades legales para anular el contrato por decisión propia.

Según explicó la CGR, por mandato legal no le corresponde ponderar decisiones que incidan directamente en la gestión y dirección de una empresa pública o un organismo autónomo. No obstante, la auditoría se centrará estrictamente en verificar que los procedimientos administrativos y financieros del pacto se hayan ajustado a las normas que rigen a Codelco.

Codelco valora oficio de Contraloría y reafirma plena disposición a auditoría

Tras conocerse la noticia, Codelco valoró el oficio emitido por la Contraloría, resaltando que "da cuenta de la imposibilidad legal de ese organismo para pronunciarse sobre materias ya resueltas por los tribunales de justicia en relación con el acuerdo de asociación con SQM" y "confirma que no existen observaciones de fondo pendientes sobre dicho proceso".

La minera destacó, además, "la decisión de la Contraloría de iniciar una auditoría, señalando que abordará este proceso con total transparencia y profesionalismo, tal como lo ha hecho frente a las revisiones realizadas por más de 20 organismos e instituciones nacionales e internacionales que han intervenido en las distintas etapas de esta asociación".

"La auditoría permitirá ratificar la integridad, rigurosidad y solidez del proceso, incluyendo especialmente la contratación y el trabajo desarrollado por Morgan Stanley, asesor financiero que ha cumplido un rol fundamental en la estructuración de la asociación", señaló la cuprífera.

Finalmente, Codelco reiteró su "convicción de que este proceso se ha conducido con apego estricto a la legalidad, a los más altos estándares de gobernanza y en coherencia con el interés público, principios que seguirán guiando su actuación".

El contrato con Morgan Stanley que originó la solicitud de revisión a Contraloría

Contraloría revisará específicamente un contrato de asesoría que Codelco firmó con la entidad financiera internacional Morgan Stanley, en el marco del entendimiento con SQM.

En torno a ese convenio planteó dudas la comisión investigadora que se formó en el Congreso para indagar el proceso: "(Se constataron) contratos como Morgan Stanley, que estaba totalmente tachado y que no se sabía cuánto Codelco había pagado, y muchas situaciones anormales", dijo el diputado Cristian Tapia (independiente, en la bancada del PPD).

"Toda esta comisión recabó los antecedentes, entregó el informe a Contraloría y obedece, justamente, a la anomalía y a la poca transparencia que ha encontrado este ente y, para nosotros, es muy importante (que se esclarezca) en este proceso. Esperamos que este contrato no se firme", expresó el parlamentario.

Sin embargo, se estima que la revisión de este convenio no afecte la toma de razón que Contraloría debe hacer del acuerdo Codelco-SQM.

Gobierno: Auditoría es para "descartar un conjunto de preocupaciones"

En tanto, desde el Gobierno, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, señaló: "Uno de los elementos de este acuerdo son los contratos que ha definido Corfo con Codelco desde 2031 hacia adelante, o también la readecuación del contrato que tiene Corfo con SQM. Son esos contratos los que, al ser actos administrativos, deben ser revisados por Contraloría".

"Lo que ha hecho el ente contralor en el comunicado que planteó ayer (jueves) es descartar un conjunto de preocupaciones o puntos (del acuerdo) que le habían planteado distintas personas en este proceso. En algunos casos, los ha descartado porque no tiene que ser revisado por Contraloría: lo que ve ella es la legalidad del acto administrativo", enfatizó.

"En otros casos, los rechaza porque ya fueron resueltos por las Justicia, o los rechaza porque deben ser revisados por la Fiscalía Nacional Económica (FNE). Ahora, lo que queda es esperar el dictamen de la Contraloría (sobre el acuerdo), donde tenga que presentar la toma de razón, pues eso todavía no ocurre. Una vez que exista aquello, los contratos podrán ser firmados", explicó.