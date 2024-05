Eyzaguirre valoró acuerdo Codelco-SQM y participación mayoritaria del Estado

Esta jornada se conoció que Codelco y SQM sellaron una histórica alianza para la explotación del litio, lo que fue valorado por el exministro de Hacienda Nicolás Eyzaguirre, quien señaló que "es una muy buena noticia, sobre todo porque prevaleció la sensatez".

En El Primer Café, el economista apuntó que "aquí podríamos fácilmente haber caído en ideologismos de lado y lado y habernos quedado sin explotar el litio", puntualizando que desde la izquierda podría haber habido una "gran objeción" a la figura de Julio Ponce Lerou o a la idea de concesionar este mineral y no pasarlo enteramente al Estado.

Como también se podría haber cuestionado, según Eyzaguirre, una completa concesión a los privados: "Si esto fuera minería de cobre, cuya tecnología es completamente conocida, puede funcionar un esquema de royalty sin ningún problema. Pero cuando tú no conoces la tecnología, no hay forma alguna que, al concesionar, tú sepas si te están dando un trato justo o no; tienes una asimetría de información, por tanto, tú tienes que tener un veedor, tienes que estar encima del tema para ver que haya sustentabilidad ambiental, que la tecnología se esté aplicando correctamente", explicó.

Por todo lo anterior, remarcó que en este caso "era necesario que el Estado estuviera con una participación mayoritaria, que le permitiera tener decisión de veto y poder mirar por dentro lo que está sucediendo".

Y concluyó señalando que "el precio del litio es incierto, entonces no se podía esperar (tampoco). Las urgencias no pueden esperar y había que hacerlo ahora".

Por su parte, Ximena Peralta, vicepresidenta de Convergencia Social (Frente Amplio), valoró que la negociación resultara "pese a todos los agoreros de malas noticias que decían que esto tenía mala pinta".

Destacó que con este acuerdo habrá una mayor competencia, diversificación productiva, avances en desarrollo tecnológico, sostenibilidad ambiental y un desarrollo sostenible.

"Es un tema de diseño del acuerdo que, hasta el momento, parece adecuado", añadió.

El excanciller Ignacio Walker (ex-DC), en tanto, expresó que es un "hito histórico" y que esta asociación público-privada "es la forma de encarar los desafíos del desarrollo en Chile".

Señaló que "es el tipo de noticias que necesita Chile en momentos en que hay brotes verdes, en que la economía está empezando a crecer, la inflación está relativamente controlada, pero si no tiene una base productiva, todo eso obviamente es pura macro".

PAVEZ: CADA VEZ ME CONVENCE MENOS

En contraparte, el vicepresidente de la UDI, Máximo Pavez, confesó que cada vez lo convence menos este acuerdo, porque, a su juicio, el Gobierno tenía la "oportunidad" de proponer una nueva licitación o buscar emplear la Empresa Nacional del Litio, lo que "no prosperó".

Además, acusó que se trata de una "capitalización encubierta" a Codelco y que Corfo tenía la posibilidad de explotar, pero no la capacidad. "Estamos inventando una cosa retórica pública-privada, cuando es mucho más efectivo y evidente que si uno prepara buenas licitaciones para que el sector privado compita, extraiga litio y nos llenemos de ingresos a partir de los impuestos", apuntó.

El exsubsecretario reiteró que "esto fue producto de la coyuntura más que de las convicciones", y cuestionó que "en un horizonte de 5 o 10 años esta alternativa, para lo que a nosotros nos interesa, que es que Chile sea potencia mundial de litio, que nosotros tengamos mayores ingresos fiscales por concepto impuesto, sea mejor".

MIRADAS DISPARES DESDE EL SENADO

El presidente de la Comisión de Minería, el senador Juan Luis Castro (PS), valoró el acuerdo "por tres razones: porque garantiza que del 70 al 85% de las utilidades de esta nueva asociación serán para Chile. Garantiza la hegemonía del Estado. Tercero, porque preserva el equilibrio del agua continental".

Mientras que el integrante de dicha instancia, el senador Rafael Prohens (RN), dijo que "esto es una mera firma ante el anuncio de una Cuenta Pública del Presidente. Por lo tanto, nosotros queremos ser súper categóricos: no nos hablen más del litio hasta que las cosas no sean verdaderas y el país pueda confiar de verdad que esto se está sacando adelante para beneficiarlo como tal".