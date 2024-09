Alejandro Micco: Fijarse en el gasto fiscal habla de un Gobierno serio

En El Primer Café, el economista Alejandro Micco (Democracia Cristiana), exsubsecretario de Hacienda, destacó este jueves la seriedad del Gobierno de Gabriel Boric en materia fiscal, luego de que el ministro Mario Marcel confirmara la posibilidad de un nuevo ajuste del gasto público.

"Me parece muy bien y habla de un Gobierno serio el tema de fijarse en el gasto fiscal y cumplir con el acuerdo de tener una política fiscal ordenada", señaló el profesor de la Universidad de Chile.

En una entrevista con El Mercurio, Marcel abordó la necesidad de revisar el presupuesto de este año y adelantó algunos de los focos para el Presupuesto 2025, destacando áreas como salud y vivienda.

En ese sentido, el subsecretario de Estado abordó la advertencia que realizó el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) en que no hay más espacio para aumentar el gasto.

"Del lado de los ingresos hay un componente que todavía hay que asegurar, que es el que está contenido en el proyecto de cumplimiento tributario. Eso va a incidir sobre los ingresos de 2024. Las necesidades de ajuste van a ser menores, no van a desaparecer, y probablemente vamos a tener algún ajuste adicional del gasto, porque el Gobierno tiene el compromiso de cumplir las metas fiscales", señaló el jefe de las arcas fiscales.

Consultado por la declaración de Marcel, Micco resaltó que "este ministro, en particular este Ministerio de Hacienda, ha mostrado seriedad en términos muy fuertes: seriedad en términos de mantener las cuentas ordenadas y usar todas las herramientas para lograrlo. Y, como ya lo hizo el año pasado, si en algún momento ve que hay que hacer un ajuste en algunas cosas, lo ha hecho y eso me parece que habla bien del tema económico".

"Respecto a dónde se hacen los recortes de la subejecución, es complejo y esto no es solamente de este Gobierno", indicó el exsubsecretario: "Si uno ve la evolución de la inversión pública en el país, ha venido cayendo. Diez años atrás estábamos en un promedio de un 2,5% del PIB y ya vamos en un promedio que ha bajado un 0,5%. Estamos bajo el 2%", reflexionó.

"Esta inversión en bienes públicos es súper importante y el problema que tiene es que es algo que yo corto ahora y el impacto negativo que se genera se ve a futuro. Yo creo que es importante que volvamos a poner en el centro y en el debate, con mucha fuerza, la importancia de la inversión pública en el país", sentenció.

LYD: "VA EN LA LÍNEA DE LO QUE UNO ESPERA"

Desde el centro de pensamiento Libertad y Desarrollo (LyD), Ingrid Jones, execonomista del Departamento de Estudios Actuariales de la Subdirección de Racionalización y Función Pública de la Dirección de Presupuestos (Dipres), estimó que "el anuncio de los ajustes presupuestarios para este año y lo que eso significa también para el Presupuesto que ya próximamente va a ingresar va en la línea de lo que uno espera, sobre todo considerando el crecimiento que experimentó el gasto público durante el primer semestre".

"Las demandas sociales o los crecientes gastos en salud, en pensiones, necesitan tener ingresos permanentes garantizados hacia adelante, de tal manera de que podamos hacerlo compatible con las metas de responsabilidad fiscal, el balance cíclicamente ajustado y todas estas herramientas que el Estado tiene para mantener las cuentas en regla", opinó la otrora analista del Banco Central.

A su vez, el economista Jaime Ruiz Tagle, profesor de la Universidad de Chile y exdirector del Departamento de Economía y del Centro de Microdatos de la casa de estudios, planteó que "más allá entonces de la ejecución presupuestaria, en que el ministro va a tener que hacer los ajustes correspondientes, ojalá no se nos olviden las inversiones de largo plazo, porque esas son las que nos van a permitir seguir creciendo".

En esa línea, el execonomista senior del Banco Central relevó que "lo que ha dicho el ministro respecto a poner el foco en salud y vivienda es especialmente importante, porque son cosas que van a redundar en el bienestar de las personas de corto y de largo plazo".

"Es sumamente importante", expuso Ruiz-Tagle, "que el Estado se preocupe de eso y es una buena noticia que haya un foco en eso, porque los réditos de eso no los va a tener este Gobierno; los va a tener el siguiente, y cuando los Gobiernos se deciden a efectivamente invertir y gastar con un foco pensando a mediano o largo plazo, eso es una buena noticia, creo yo, para poder pensar en que este país va a ir mejorando y que no nos vamos a quedar pegados en las discusiones políticas de corto plazo".

OMINAMI: "NO ES UNA MUY BUENA NOTICIA"

Mientras tanto, el economista Carlos Ominami (Partido Socialista), exministro de Economía y presidente de la Fundación Chile 21, remarcó que "no es una muy buena noticia la que ha dado el ministro Marcel, porque el hecho de tener que ajustar el Presupuesto, de disminuir el presupuesto, eso de alguna forma también incide sobre el crecimiento. Y digamos las cosas como son: ya Chile ya no está creciendo al 3% y al 4%, está creciendo en torno al 2%, entonces cualquier cosa que signifique crecer menos me parece a mí que es una mala noticia".

El exsenador recalcó que Marcel "también pone inmediatamente una nota más de optimismo, diciendo que probablemente esto no deba significar un ajuste muy severo, a partir sobre todo de la ejecución presupuestaria".

Según Ominami, "aquí nos estamos tocando nuevamente con una discusión que es mucho más de fondo: espero que el proyecto de cumplimiento tributario se pueda aprobar rápidamente, pero lo concreto, la verdad de todo esto, es que estamos creciendo poco por una parte, pero por otro lado tenemos un gasto público que es bastante insuficiente para las necesidades que está planteada en el país. Estamos en torno a 20, 25, 22 puntos de Producto Máximo y me parece a mí que sigue penando, y ha sido realmente muy lamentable lo que ocurrió durante este Gobierno, que no ha sido posible sacar ni siquiera adelante una pequeña reforma tributaria", concluyó.