Cariola: Es peligroso que la oposición tome el debate de presupuesto como un tema electoral

En entrevista con El Diario de Cooperativa, la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, la oficialista Karol Cariola (Partido Comunista), calificó este martes como "peligroso" que la oposición tome el debate de la Ley de Presupuesto 2025 como un tema electoral.

Ayer, la Corporación comenzó con la discusión del erario y lo aprobó en general, tras el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la oposición en la Comisión Especial Mixta del Congreso que debatió la iniciativa la semana pasada.

En concreto, se estableció una reducción del gasto del próximo año en 600 millones de dólares, lo que equivale a un recorte del 2,6% al 2% del PIB en gasto.

Al respecto, Cariola dijo que "se nos ha dicho (desde el Ejecutivo) que se van a excluir de esta reducción los Servicios de Salud, las policías -Carabineros e Investigaciones-, Gendarmería de Chile, todo el sistema escolar y el sistema de concesiones y subsidios de vivienda. Al menos sabemos que (esos sectores) están excluidos de la rebaja. O sea, si se van a recortar partidas, son otras partidas que no tienen que ver con estas materias en particular, lo cual, por un lado, es tranquilizador, porque sabemos que en esos puntos están las principales urgencias de los ciudadanos, de las chilenas y chilenos, y que, en el fondo, es lo que importa en el momento de discutir un Presupuesto".

"Esto tiene impacto directo en la vida de las personas. Entonces, acá no estamos hablando sólo de un debate técnico ni de una disputa política, donde se ha argumentado, lo cual a mí me parece bien complicado y peligroso, porque yo he visto de parte de la oposición una discusión que pone en el centro una supuesta estrategia electoral del Gobierno en el Presupuesto nacional", señaló la titular de la Cámara, que afirmó que "poner el debate en este plano es perder de vista el objetivo fundamental de esta discusión".

"Los parlamentarios, desde el Congreso, en general todos, independiente del sector político al que pertenezcamos, contribuimos a la discusión del Presupuesto nacional en el marco de un sistema presidencialista, donde el Presidente es quien fija los montos. Nosotros aprobamos o rechazamos, no tenemos mucho margen tampoco. El tema es que en ese margen, ¿por qué poner el foco en algo tan especulativo, que, además, no tiene ningún sentido para los chilenos, cuando lo que los propios chilenos nos dicen 'necesitamos más recursos para salud', 'necesitamos más recursos para seguridad'?", planteó la diputada comunista.

"Necesitamos mejorar las condiciones sociales para los chilenos que tienen problemas económicos hoy día, entonces este es el momento, y yo creo que este es el momento también de mostrar quienes están disponibles para eso", agregó.

Polémica por recursos para el Ejército: "Estamos hablando de cuánto nos exponemos"

En Cooperativa, Cariola comentó la polémica por los dichos del comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga, quien el pasado 28 de octubre, durante una exposición en la Subcomisión Mixta de Presupuesto, reveló que existe un déficit en la contratación de soldados de tropa profesionales.

"No quiero calificar la acción del general; sin embargo, también me parece que en este tipo de cosas evidentemente hay que ser muy cuidadosos. Cuando hablamos de nuestra seguridad nacional, estamos hablando también del resguardo de nuestra soberanía, estamos hablando de cuánto nos exponemos respecto también de otros países", señaló la presidenta de la Cámara.

Iturriaga planteó sus reparos respecto al déficit de la propuesta que tiene para financiar a los soldados profesionales de tropa, explicando que no se trata de que el dinero no cubra el pago a los que hay, sino que no alcanza para contratar más personal y cubrir las plazas establecidas por ley.

"El Ejército hoy está definido con una planta que, por ejemplo, para los soldados de tropa profesional hay una planta de 7.000 soldados, que es lo que autoriza la ley, pero solamente se está financiando a 1.600. Hoy tengo a 1.399", detalló el comandante en jefe.

"Respecto a los conscriptos, los números nuestros son de 12.500, pensado en el Ejército normal, que es lo que el país ha definido, y hoy día se financia el 50%", detalló.

En ese sentido, Iturriaga advirtió que "yo solamente lo dejo como constancia, porque de repente se nos piden tareas extras, estados de excepción, etcétera, y por supuesto que todo tiene un límite".

Las declaraciones del comandante en jefe no fueron muy bien recibidas por un grupo de diputados, quienes manifestaron su molestia porque -según ellos- expuso datos supuestamente sensibles de la institución.

Cariola remarcó que "el Ejército de Chile también está a cargo entre las otras ramas de las FF.AA. de la seguridad nacional y acá el debate debería estar puesto, fundamentalmente, en que al Ejército y también a todo el resto de las ramas de las FF.AA. se les garanticen el presupuesto que corresponde para mejorar, incluso, las condiciones actuales que tienen".

Sin embargo, acotó que "en algo sí tiene un punto el general, que tiene que ver con que efectivamente hay una mayor demanda hacia las FF.AA. por parte de la ciudadanía, pero también por parte de la normativa. Estamos discutiendo una ley en el Senado, que va a llegar prontamente a la Cámara, que tiene que ver con la protección de infraestructura crítica, por ejemplo, donde efectivamente se les va a entregar mayor tarea a quienes hoy día son parte de las distintas ramas de las FF.AA.".

"Ahora, acá se habla de una cuestión particular que tiene que ver con la necesidad que tiene en este caso el Ejército de reclutar soldados versus cuántos están reclutando. Entonces, creo que el debate es mucho más de fondo y no tiene que ver sólo con el presupuesto", añadió la diputada.

Y concluyó que, de todos modos, en la discusión en particular del erario "vamos a tener la oportunidad de conocer en detalle cuáles son los elementos más relevantes de esta partida y, por lo tanto, también lo que el Ejecutivo, que es quien fija el presupuesto, tenga que decir respecto de esta afirmación que hizo el general".