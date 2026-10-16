"Crimen pedagógico": Magisterio advierte que recortes van a "empeorar mucho" la educación

En conversación con El Diario de Cooperativa, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, manifestó su preocupación por los recortes presupuestarios anunciados para el sector educativo y advirtió que las medidas de ajuste podrían profundizar las dificultades que enfrentan las comunidades escolares.

El dirigente sostuvo que "son tiempos difíciles" para los docentes, marcados por el aumento de las exigencias en las salas de clases, los problemas de convivencia escolar, las necesidades de salud mental, la inclusión educativa y una elevada carga de trabajo administrativo.

"Ahora esto se complejiza más con los anuncios que hay de recortes en educación que nos tienen, por supuesto, muy preocupados", afirmó.

Críticas a la fusión de cursos y al aumento de alumnos por sala

Uno de los principales cuestionamientos del presidente del Magisterio apuntó a las medidas que, según indicó, buscan reducir costos mediante la fusión de cursos y el incremento de estudiantes por sala.

"Una de las medidas que se está impulsando es, por ejemplo, aumentar el número de estudiantes por sala, por ahorrar costos, porque hay que decirlo directamente: ese es el único motivo", sostuvo.

El dirigente explicó que la fusión de cursos podría provocar que grupos que actualmente funcionan por separado terminen reuniendo hasta 45 estudiantes, el máximo legal al que hizo referencia durante la entrevista.

A su juicio, esta medida perjudicaría especialmente a los establecimientos que atienden a estudiantes con necesidades educativas especiales, quienes requieren mayor acompañamiento y atención personalizada.

"Ese curso de 40 o 30 casos, yo creo que no es lo adecuado para lo que es la pedagogía moderna", señaló, agregando que un número cercano a los 20 estudiantes por sala sería más apropiado para responder a las necesidades actuales del proceso educativo.

En esa línea, Aguilar advirtió sobre las dificultades que enfrenta un docente cuando debe trabajar sin apoyo adicional con cursos numerosos y estudiantes que requieren atención especializada.

"Imagínese una profesora sola —que se da mucho en el sistema público— con 40 estudiantes, con 35, 30 incluso, pero con 10 estudiantes con diagnóstico", planteó.

El dirigente fue categórico al evaluar las consecuencias de estas medidas: "Fusionar cursos, creo que queda claro que es un crimen pedagógico y, sin embargo, es lo que se quiere hacer".

Inclusión educativa sin recursos suficientes

Otro de los aspectos abordados fue la implementación de las políticas de inclusión en los establecimientos educacionales. Aguilar aseguró que el gremio respalda la incorporación de estudiantes con necesidades educativas especiales al sistema regular, pero insistió en que este proceso debe contar con recursos humanos y profesionales suficientes.

"Nosotros no estamos en contra de las políticas de inclusión. Es correcta esa dirección de incluir estudiantes en el sistema regular, pero hay que otorgarles las condiciones, cosa que hoy día no (pasa)", afirmó.

En ese sentido, precisó que una inclusión efectiva requiere financiamiento, especialistas y una mayor dotación de personal, de manera que los profesores puedan atender adecuadamente a todos sus estudiantes.

El presidente del Colegio de Profesores también advirtió que las actuales condiciones laborales podrían deteriorarse todavía más con los ajustes presupuestarios. "Esas condiciones podrían empeorar de acuerdo a las políticas que se están impulsando de ajuste de presupuesto", alertó.

Riesgo de retrocesos en la calidad educativa

Aguilar sostuvo que las disminuciones presupuestarias podrían revertir parte de los avances impulsados durante los últimos años para reducir el agobio laboral docente y la sobrecarga administrativa.

Según explicó, el gremio había participado en comisiones de trabajo con distintos ministerios y gobiernos para abordar estos problemas. Sin embargo, expresó preocupación por el impacto que podrían tener las medidas contempladas en el presupuesto que se encuentra en discusión en el Congreso.

"Vemos nosotros que podría haber un retroceso mucho más grande, podría empeorar mucho la calidad de la educación y podrían verse muy afectados nuestros niños y niñas con estos ajustes que se están haciendo, con estas disminuciones presupuestarias", advirtió.

El dirigente también rechazó los cuestionamientos sobre una eventual sobredotación de docentes, argumentando que la falta de personal lleva a que los profesores deban asumir funciones que no corresponden necesariamente a su especialidad, especialmente cuando se producen ausencias y no se contratan reemplazos.