Presupuesto: críticas transversales por drástico recorte para Liceos Bicentenario

La discusión en torno al Presupuesto de la Nación para el próximo año comenzó a generar tensiones políticas, situando a la partida de Educación en el centro de las preocupaciones tanto de la oposición como del oficialismo.

Pese a que el Presidente José Antonio Kast destacó la noche del miércoles, en cadena nacional, que los recursos para el sector ascienden a 17,3 billones de pesos —ubicándose como la segunda área con mayor asignación tras salud—, el análisis detallado del documento ha encendido las alarmas.

Según datos publicados por La Tercera, el presupuesto de Educación experimentará un crecimiento nominal del 3,9%, pero, al descontar la inflación proyectada de 3,1%, el incremento real se reduce a un 0,78%.

A esto se suma que el desglose de los fondos evidencia la desaparición del financiamiento destinado al programa que entrega computadores portátiles gratuitos a estudiantes, además de un recorte presupuestario de casi un 47% para los Liceos Bicentenario, enfocado principalmente en el ítem de inversión.

Preocupación transversal

Desde el Congreso, el diputado Juan Santana (Partido Socialista) cuestionó que "hace menos de un año la ministra María Paz Arzola (de Educación) decía que no le hacía sentido recortar presupuesto a los Liceos Bicentenario porque había evidencia de que esto funcionaba, y hoy, con su propio presupuesto en la mano, les quita prácticamente la mitad: de 6.500 a 3.600 millones".

"No vamos a aprobar la partida en educación en los términos que viene", advirtió el parlamentario.

En la misma línea, el diputado oficialista Sergio Bobadilla (UDI) reconoció que "el país está pasando por una estrechez económica, como también entendemos que hay que ordenar las cuentas, pero eso no puede ser a costa de la educación en nuestro país, como, por ejemplo, recortar los recursos a una política pública tremendamente exitosa, como los Liceos Bicentenario".

Consultado por la partida de Educación, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, declinó entregar detalles: "Eso se va a saber cuando se revele el Presupuesto en su totalidad", señaló.

Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género: "Va a haber tensión", advierte el PNL

A los cuestionamientos económicos se suman focos de conflicto político ideológico.

Desde el Partido Nacional Libertario (PNL), su timonel y ex candidato presidencial, Johannes Kaiser, adelantó que "va a haber puntos de tensión" en la discusión del Presupuesto y puso como ejemplo el financiamiento al Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género (PAIG), una iniciativa del Estado orientada a brindar apoyo biopsicosocial y afirmativo a niños, niñas y adolescentes (NNA) trans y de género no conforme, así como a sus familias.

"No creemos que se debiera financiar algo que en otros países está siendo suspendido o cancelado. O sea, vamos a tener conflicto. Esto no solamente es una batalla cultural; tiene que ver con la indemnidad física y psíquica de menores de edad y, si van a llamar a eso batalla cultural, ni un problema: la vamos a dar hasta la última gota de sangre", aseveró el dirigente.

Las críticas a la estructura general del Presupuesto también han estado marcadas por la controversia metodológica instalada por el Ministerio de Hacienda, al utilizar como base de comparación el gasto proyectado y ejecutado para este año —en lugar de la ley aprobada previamente—, un cambio defendido por Quiroz.

Sin embargo, expertos y parlamentarios advierten que esta fórmula genera confusión y opaca el alcance real de los reajustes sectoriales de cara a la tramitación legislativa, que comenzará la próxima semana.