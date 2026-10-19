Presupuesto en Salud: Gobierno defiende recorte a ley Ricarte Soto y Cariola acusa "marketing fiscal"

Un tenso debate por la partida de Salud del Presupuesto 2027 se ha generado este lunes en la Tercera Subcomisión Mixta, donde uno de los principales focos de controversia ha sido la advertencia de diversos parlamentarios sobre la disminución de 28 mil millones de pesos para la ley Ricarte Soto.

La ministra de Salud, May Chomali, entregó garantías de continuidad para los pacientes respecto al financiamiento de medicamentos de alto costo en 27 patologías.

La secretaria de Estado explicó que el financiamiento de la normativa opera a través de dos mecanismos: el presupuesto fiscal anual y un fondo de reserva basal de 200 mil millones de pesos creado por ley en 2019, que se ha empleado progresivamente para solventar las brechas de demanda.

"Ampliar (los mecanismos de financiamiento) exige modificación de la ley y estamos en este momento en un proyecto tratando de mirar cómo hacemos sostenible este fondo de la Ley Ricarte Soto. Esto es un gasto que ha aumentado con el tiempo y va a seguir aumentando, y no vamos a dejar de financiar los medicamentos para los pacientes que ya están, y para cualquier otro que se vaya a incorporar", puntualizó Chomali.

Cariola asegura que no existe incremento del presupuesto en Salud y acusa "marketing" político

Desde la oposición se han encendido alertas por los montos destinados a la salud primaria y el valor per cápita basal, y acusaron cifras artificiales respecto a las proyecciones estimadas por el Gobierno.

Según ha planteado el Ejecutivo, el presupuesto en Salud aumenta un 4,7%. Sin embargo, tras la revisión de la partida y atendiendo a la presentación de la ministra Chomali ante la mencionada instancia parlamentaria, la senadora Karol Cariola (PC) aseguró que no existe un incremento presupuestario.

"En la propia lámina número 14 que ellos presentaron (del proyecto de Presupuesto), está escrito con todas sus letras que el gasto proyectado es el techo para el próximo año. Es decir, el gasto real en salud no crece un solo peso", fustigó la legisladora.

Para la senadora PC, lo presentado por el Gobierno "no es precisamente convergencia, como se ha tratado de plantear: es congelamiento. Lo demás es puro marketing fiscal, con la calculadora de una de las personas más indolentes que he conocido, que es el ministro de Hacienda (Jorge Quiroz)".

Gobernador de Ñuble acusa nulo financiamiento en ley de reconstrucción

La Cuarta Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos votará también este lunes la partida de los gobiernos regionales, desde donde existen múltiples cuestionamientos por los recortes proyectados para el próximo año.

En la instancia, los gobernadores han ido exponiendo sus reparos, especialmente el de Ñuble, Óscar Crisóstomo, quien acusó abandono en los compromisos asumidos en la ley de reconstrucción para las zonas afectadas por los incendios forestales del verano.

"Se aprobó la ley de reconstrucción Ñuble-Biobío. Están todos los alcaldes que han sido afectados por los incendios. Hasta ahora no sabemos en qué beneficia a nuestra región la ley de reconstrucción Ñuble-Biobío porque no hemos tenido ninguna reunión, no tenemos ninguna asignación de presupuesto, no sabemos qué proyectos se van a ejecutar", reprochó la autoridad regional.

El gore hizo hincapié en que el "hecho de que hayan ingresado una ley de reconstrucción con el nombre de la Región de Ñuble, si no tiene ningún apalancamiento de recursos, tendería a pensar que se nos utilizó innecesariamente en una discusión legal que fue muy dura para todos".

Debido a la composición de la Cuarta Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos, se proyecta como altamente probable que la partida destinada a los gobiernos regionales sea rechazada o quede pendiente, derivando su resolución a la Comisión Especial Mixta de Presupuesto.