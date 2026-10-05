Gobernadores regionales se reunieron con Hacienda ante inquietud por recortes en el Presupuesto 2027

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, recibió este lunes a la Asociación de Gobernadores Regionales de Chile para abordar la partida número 31 del proyecto de Presupuesto 2027, luego de que filtraciones sobre eventuales recortes en esos fondos encendieran las alarmas entre las autoridades regionales.

La reunión, desarrollada en las dependencias ministeriales, busca disipar la incertidumbre generada en torno a los montos de financiamiento descentralizado.

La partida número 31 constituye el ítem central que beneficia y financia la gestión operativa e inversora de los gobiernos regionales del país.

Los gobernadores señalaron que los recortes al financiamiento en inversiones van entre los 250.000 y 270.000 millones de pesos; en algunos casos, como en la Región de O'Higgins, con un 20% menos, o la de Valparaíso con 16% menos en comparación a este año.

Tras el encuentro, los jefes regionales apuntaron que la reunión fue a ratos tensa debido a la molestia del ministro Quiroz por la filtración de los datos de la partida 31.

"La reunión no partió muy bien. Existió una molestia por parte del ministro y que ensució un poco el inicio de la reunión. Pero la verdad, aquí lo importante es la discusión de la Ley de Presupuesto, no si es que nos llega antes o no un documento; eso tendría que esclarecerlo el propio ministro", evidenció el gobernador de Tarapacá, José Miguel Carvajal.

En una línea similar, el gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, apuntó que fue "una reunión dura, intensa. Hemos señalado que esta rebaja presupuestaria va a afectar directamente el empleo y grandes obras que hoy día se están ejecutando en distintos territorios".

"Nos sorprendió una declaración que hace el ministro diciendo que no financiemos ningún proyecto. Quiere decir que no tenemos que financiar proyectos de salud, o sea, ambulancias; de seguridad pública, radiopatrullas; el Serviu, en caminos o en construcción de viviendas", expuso Pablo Silva, gobernador de O'Higgins.

Los jefes regionales recordaron que en julio recién pasado fue el mismo Presidente José Antonio Kast quien les pidió ayudar a proteger el empleo en el país, y ahora el presupuesto les recorta los recursos que podrían servir con este propósito o se los condiciona según el avance de su ejecución presupuestaria.

Frentes abiertos en el oficialismo y críticas en educación

Las discrepancias por el erario nacional no se restringen únicamente al financiamiento territorial. En el plano político, el gobierno enfrenta cuestionamientos internos y advertencias desde la oposición por la distribución de recursos en materias de educación y tecnología.

Desde la UDI han manifestado preocupación formal por recortes en programas estudiantiles clave, específicamente en la entrega de computadores escolares a través de "Yo Elijo Mi PC" y en la continuidad financiera asignada a los liceos bicentenarios.

En ese sentido, la senadora María José Gatica (RN) planteó que seguirá insistiendo en un cambio de gabinete mientras no vea mejoras en la coordinación política del Gobierno: "Es complejo. Son temas que se deben corregir y que hemos estado pidiendo hace rato que se corrijan".

"Nunca es tarde para poder reaccionar y poder tener un consenso de lo que se iba a ingresar, tener esa información antes de por qué se estaría recortando específicamente este programa. Creo que hubiera sido lo prudente, lo óptimo, pero no fue y hoy día no queda nada más que corregir (...) Ahora, si ellos toman cartas en el asunto y vemos que realmente hay cambios y se mejora la coordinación, podemos seguir avanzando".

Desde la oposición, la presidenta del Frente Amplio, Gael Yeomans, enfatizó que "vamos a estar atentos a cualquier otro recorte que se venga en esta Ley de Presupuesto, porque vamos a conocer el detalle y vamos a votar en contra de cualquier derecho que se vea menoscabado con esta Ley de Presupuesto".

"Uno de ellos es el programa 'Yo Elijo mi PC'; Singapur, Japón, les entregan computadores a sus niños porque están mirando hacia el futuro, y nuestro país con este tipo de decisiones mira hacia atrás. Esperamos también que exista apertura a priorizar donde corresponde: la creación de 100.000 empleos frente a casi un millón de desempleados es absolutamente insuficiente. Tenemos que ir más allá", aseveró la diputada progresista.

Comisión mixta comenzará formalmente la tramitación este martes

Durante esta tarde, en la Sala de la Cámara, en su sesión ordinaria, se dará cuenta formalmente del ingreso del erario nacional, y desde entonces quedará liberada la versión digital del voluminoso texto que el ministro Quiroz llevó la semana al Congreso.

De esa manera, el martes comenzará formalmente la tramitación con la exposición del líder de Hacienda sobre el estado de la hacienda pública y del director de Presupuestos, José Gómez, que entregará el Informe de Finanzas Públicas, es decir, la situación económica, los ingresos, gastos y proyecciones de la deuda fiscal.

La instancia se dará ante la comisión especial mixta de Presupuestos, integrada por 13 diputados y 13 senadores, encabezada por el senador Javier Macaya (UDI), quien recordó que "por las reglas que están establecidas en nuestro ordenamiento jurídico, el presupuesto se aprueba siempre".

"Hay una cuestión más técnica de que incluso el presupuesto si se rechaza termina siendo aprobado, que antes de conocer el presupuesto ya reciba críticas y haya estas lógicas de enfocarse en aspectos negativos sin ni siquiera conocerlo", emplazó.

Igualmente, afirmó que "el Congreso puede mejorar el presupuesto. Entra de una manera, pero finalmente se llegan a acuerdos, se generan protocolos. Yo tengo la esperanza que va a ser una buena discusión y voy a dar las garantías desde la presidencia de la Comisión".

El erario nacional debe quedar despachado hasta el 29 de noviembre, día que se cumplen los 60 días desde que fue ingresado. En caso contrario, regirá el proyecto original presentado por el Ejecutivo.