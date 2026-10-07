Presupuesto 2027: Diputados cuestionaron recortes en fondos para Ley Ricarte Soto

Parlamentarios manifestaron su molestia a la decisión del Ejecutivo de reducir en casi un 14% el presupuesto destinado en la partida de Salud a la Ley Ricarte Soto.

De acuerdo al proyecto ingresado al Congreso, este ámbito tendrá una baja de 28 mil millones de pesos para 2027, lo que puede tener efectos en la continuidad de tratamientos e ingreso de nuevos beneficiarios al programa que actualmente incluye 27 patologías, entre ellas distintos tipós de cáncer y enfermedades poco frecuentes.

El diputado Fabián Ossandón (PDG) planteó que "estamos hablando de familias que dependen de esta cobertura para financiar enfermedades de alto costo. Vamos a pedir también el compromiso para que el año 2027 ningún paciente quede sin su cobertura, y de igual manera vamos a pedir que se nos garantice que los nuevos pacientes puedan ser atendidos".

Marcos Ilabaca, diputado PS, comentó que "día a día conocemos que esa promesa del Presidente Kast de no recortar derechos era una mera metáfora. Quieren destruir el Estado, quieren seguir quitándole derechos a los chilenos y las chilenas".

Gobierno descarta impacto

Desde el gobierno, la ministra de Salud, May Chomali, reconoció la baja de recursos, pero descartó que se interrumpan tratamientos.

"En la práctica, y esto lo quiero decir muy claramente, para los pacientes que son beneficiarios de la Ley Ricarte Soto, no implica absolutamente nada. O sea, un paciente que hoy está recibiendo sus medicamentos a través de la Ley Ricarte Soto seguirá recibiendo sus medicamentos a través de la Ley Ricarte Soto", expresó.

La titular de Salud añadió que "un paciente que durante este año, ojalá no ocurra, debuta con una enfermedad cubierta por la Ley Ricarte Soto y su caso cumple con los requisitos, se le va a entregar el medicamento".

"Lo que en estos momentos no podemos hacer es aumentar el número de patologías cubiertas por la ley, lo que no ha ocurrido ya hace varios años", puntualizó.

Además, la ministra confirmó que impulsarán cambios a la Ley Ricarte Soto para que sea finnacieramente sostenible en el tiempo.