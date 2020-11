Este sábado se celebra el día el Día del Enólogo: conoce su labor

Chile es un país reconocido por la calidad y variedad de sus vinos, mérito que corresponde en gran medida al trabajo de los enólogos, que este sábado 28 de noviembre celebran su día.

El rol del estos especialistas es fundamental en la elaboración del vino, ya que participa en todo su proceso, desde la elección del lugar donde se siembra y la variedad de uvas que se cultivarán hasta su almacenamiento, conservación, embotellado e incluso comercialización.

Noelia Orts, enóloga de Viñedos Emiliana, comenta que "lo que más contenta me pone es ver o saber que a la gente le gustan mis vinos, que mis vinos les dan felicidad. Eso es lo más gratificante de este trabajo".

Chile exporta el 76 por ciento del vino que produce y para trabajar en esta especialidad en el país se debe tener primero el título universitario de ingeniero agrónomo y después realizar un examen de validación que realiza la Asociación de Ingenieros Agrónomos Enólogos.

Los atractivos para seguir este camino son muchos, como explica Diego Rivera, enólogo de Garcés Silva: "Valoro mezclar una vida ligada a la naturaleza con la elaboración de un producto que es parte de la buena mesa y que nos acompaña en todos los grandes momentos".

¿Cómo se decide ser enólogo? El italiano Alberto Guolo, enólogo Casas del Bosque, cuenta que "no decidí ser enólogo, prácticamente nací dentro de una bodega en Italia, por lo que el vino estaba en mi ADN. Estudié Economía, pero volví a la Enología, me titulé, y siempre he trabajado en esto. Me encanta ser el traductor del potencial del viñedo para llevarlo al consumidor".