Asociación de Bancos: Hay una generación que tendrá dificultad para comprar su bien raíz

José Manuel Mena, presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF), aseguró en Cooperativa que habrá toda una generación que tendrá dificultades para acceder a créditos hipotecarios, ante la crisis originada por la inflación y los retiros de fondos de pensiones.

En conversación con El Diario de Cooperativa, Mena indicó que "estamos empezando a valorizar lo que teníamos, que como estaba ahí y estuvo durante mucho tiempo, que era un mercado de ahorros a largo plazo, la posibilidad de comprar un bien raíz a 30 años y especialmente comprarlo a una tasa que era fija (...) eso en Latinoamérica no existe, solamente lo teníamos nosotros y pareciera que no nos dimos cuenta que era muy importante".

"Yo soy parte de una generación que recién casado compré y me endeudé a UF+12 y hoy día nos parece una locura, también en años previos a eso hubo gente que se endeudaba a UF+18. No estoy diciendo que vamos a llegar a esos niveles, pero hoy día el marginal está siendo más cerca de UF+6 y por supuesto que hay una exigencia de mayor renta para cumplir con eso, porque si el plazo es de 20 y no de 30, y si la tasa es más cerca del 6 y no del 2, estamos viendo que hay una generación que va a tener dificultades en comprar su bien raíz", explicó.

Mena añadió que "como país, este es un tema en el que debiéramos tener una conversación profunda, público-privada, para poder volver a tener las condiciones para que tengamos el derecho de poder acceder, al menos tener la posibilidad, de tener un crédito y un bien raíz como familia".

En relación a las causas de esta situación, Mena indicó que "los bancos tenemos que hacer lo que se denomina un calce entre los dineros que nos llegan por los depositantes y los dineros que van a los deudores o personas que desean tener un crédito (...) existen reglas muy claras, desde el Banco Central y de la CMF".

"Si no tenemos gente que nos compre los depósitos o bonos respectivos (a 30 años), que es lo que ha sucedido en este último tiempo, no tenemos la posibilidad de dar crédito a ese plazo", dijo.

El dirigente dijo que además de la inflación, esta situación se debe "mayoritariamente son los retiros, porque los que nos compraban esos documentos, lo que nos prestaban a nosotros los bancos el dinero, son los mismos que han estado vendiendo sus papeles y por lo tanto nadie está comprando a nosotros los depósitos respectivos a ese plazo".