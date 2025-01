Aedo y pensiones: No entiendo que sectores que se dicen cristianos rechacen la solidaridad

Luego de una semana marcada por los "descuelgues" de algunos diputados de los partidos Comunista y Socialista, hoy se retoma la discusión de la reforma al sistema de pensiones en la Comisión del Trabajo del Senado.

En lo que parece ser la recta final de este proyecto, el diputado Eric Aedo, militante de la Democracia Cristiana (DC) y vicepresidente de la Cámara Baja, dijo en El Diario de Cooperativa que "es el momento de un acuerdo".

A juicio del congresista de la Región del Biobío, "esta discusión, postergarla más tiempo, cada uno soñando su modelo ideal, la verdad es que creo que es un error, porque, si hace 12 años hubiésemos modificado el sistema, no sólo en incorporar nuevos actores a la administración de las finanzas, de los recursos de los trabajadores, sino que hubiésemos subido uno o dos puntos la cotización, hoy día ya tendríamos algún cambio efectivo en los pensionados, por eso creo que el momento es ahora".

"Está ahora el tiempo maduro para un acuerdo. No va a ser el acuerdo perfecto, probablemente no todos los sectores políticos o todos los parlamentarios lo van a apoyar, pero creo que hay que construir una mayoría que permita aprobar este proyecto", sostuvo el falangista.

"Necesitamos, al menos, 78 votos para aprobar alguna de esas normas y yo creo que, si hay voluntad en la derecha, en los sectores de la centroizquierda, en los sectores del oficialismo, la voluntad de la DC está claramente expresada en lograr ese acuerdo, esto lo podemos avanzar", aseguró.

"No es lo perfecto, ni lo que siempre soñé"

El diputado Aedo admitió que "lo que está presentando el Gobierno, como dijo Michelle Bachelet hace un tiempo, no es lo perfecto, ni lo que siempre soñé, pero es en lo que hoy día hay posibilidad de un acuerdo".

Destacó, en esa línea, que el proyecto "incorpora a otros actores, divide la industria, no deja en las mismas manos la administración de los recursos y la gestión administrativa, y eso ya me parece un avance. Y que subamos la cotización en seis puntos, con cargo obviamente a los empleadores, también me parece un avance sustantivo".

Por otro lado, indicó que "para quienes profesamos el cristianismo, la solidaridad es un principio fundamental. Lo que me llama la atención es que partidos, sectores y actores políticos que se dicen a sí mismos cristianos, cuando se habla de incorporar la solidaridad en un sistema, la rechacen de manera tan tajante, porque es rechazar lo que ellos mismos creen".

"Esto lo estoy diciendo no pegándome una prédica —aclaró Aedo—; estoy diciendo cuestiones de coherencia básica, filosófica. O sea, si yo creo que la solidaridad en la vida es importante, entonces, lo tengo que reflejar en una política pública y lo que ha buscado este proyecto, incorporando ese principio de solidaridad, es que nos ayudemos unos a otros, no sólo intergeneracionalmente, intrageneracionalmente, hombres con mujeres, sino que sea un principio que rija nuestra sociedad".

"Nosotros por eso apostamos al 3-3. Si no es eso, bueno... Pero que haya un espacio de solidaridad para que esto mejore, y, si eso no está, quiere decir que las AFP de verdad que están viviendo en una realidad paralela a la que viven el resto de los chilenos nomás", subrayó.

"Debe votarse en enero"

En relación a los tiempos de despacho, el vicepresidente de la Cámara apuntó que el proyecto "debiera votarse en el Senado durante el mes de enero, y yo tengo toda la disposición de, si sale del Senado, quedarnos la última semana también de enero, que era semana distrital".

"Es un proyecto de marca mayor que mueve la aguja social en el país y, por lo tanto, yo no tengo ningún problema, y creo que van a estar en la misma actitud todos los comités de la Cámara de Diputados, de permanecer durante el mes de enero", añadió Aedo.

Con todo, advirtió que "esto hay que hacerlo en enero", porque "si volvemos con este tema en marzo, abril, este tema va a tener después otras características: va a estar toda la presión electoral, cada sector político va a ser los gestos y los guiños a su sector político, y me parece que eso va a enredar la discusión".