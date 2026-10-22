La secretaria de la Asociación Gremial de Asesores Previsionales (AGAP), Bárbara Fuenzalida, abordó este jueves en Cooperativa las medidas a tomar frente a las cifras de rentabilidad negativa registradas durante el año en los fondos más conservadores del sistema previsional (D y E), situación que ha encendido las alertas de miles de afiliados.

En entrevista con Una Nueva Mañana, la asesora previsional explicó que la magnitud de este retroceso patrimonial "claramente pega y no hay mucho que hacer", y descartó que el llamado a no jubilarse de inmediato -a la espera de una recuperación del mercado- sea efectivo en el corto plazo.

"Si es en un año, yo no veo mucha diferencia, porque en un año (el cotizante) no va a recuperar esa pérdida importante que tuvo. Pero si es a largo plazo, a cinco años -que hoy muchas mujeres están esperando por el incentivo de los bonos de la reforma previsional y llegan hasta los 65 años-, podría efectivamente esperar, porque va a tener una recuperación. Pero la persona que está próxima a pensionar, en (pocos) meses no va a recuperar la plata perdida", advirtió la experta.

Respecto a los cotizantes activos que aún tienen margen de tiempo antes de su jubilación, Fuenzalida aclaró que la normativa impide a las mujeres mayores de 51 años y hombres mayores de 56 cambiarse al fondo A. No obstante, si se encuentran estancados en el D o el E producto de la asignación automática, sí pueden optar por trasladarse al fondo C para buscar un perfil de riesgo intermedio y más equilibrado.

Por último, para aquellos afiliados que cumplen con los requisitos legales para retirar excedentes de libre disposición al momento de jubilar, la recomendación de Fuenzalida apuntó a salvaguardar ese capital fuera de las carteras de las AFP.

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