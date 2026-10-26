El diputado PS Daniel Manouchehri y su par republicano José Carlos Meza protagonizaron una intensa discusión en la Comisión de Trabajo en la Cámara Baja, que citó a diversas autoridades del mundo de las AFP para abordar las millonarias pérdidas producto de la dura caída de los fondos D y E.

Los hechos comenzaron cuando el parlamentario opositor criticó que las administradoras "se han forrado con las comisiones, mientras que se perdieron los ahorros de los trabajadores como quien los apuesta en un casino".

"El usar corbata en nada vuelve decente el abuso que se hizo. Yo lo único que sí espero es que los responsables paguen con su patrimonio y con cárcel si es necesario, y que tengamos las mayorías para sacarlos del negocio", manifestó.

Sus dichos fueron interrumpidos por Meza, que señaló: "Diputado, por favor... yo sé que en otras comisiones a veces pasan estas cosas donde algunos parlamentarios vienen, hacen sus intervenciones y cuando los presidentes tratan de llamarlos al orden...".

"Es que cuando a usted le tocan las AFP, a sus amos, usted explota como si a alguien le hubiese tocado a la madre", contestó Manouchehri.

Ante ello, el diputado republicano se dio el tiempo para "respirar profundo" y pidió a sus colegas "no dejarse llevar por este estilo, que no es el de esta comisión".

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