AFP Uno propone al Gobierno cambio en el retiro programado para elevar las pensiones cerca de un 7%

AFP Uno presentó una propuesta al Gobierno con el objetivo de incrementar en torno a un 7% los montos de las jubilaciones bajo la modalidad de retiro programado, iniciativa surgida como respuesta a la crisis que afectó a los afiliados tras el desplome del Fondo E.

Según reveló Emol este jueves, el planteamiento, que fue derivado al ministro del Trabajo, Tomás Rau, contempla una modificación al mecanismo con el cual se calcula la Tasa de Interés Técnica del Retiro Programado (TITRP), indicador que determina la rentabilidad estimada de los fondos previsionales del jubilado y fija el pago mensual respectivo.

La administradora de fondos envió un planteamiento al ministro del Trabajo, Tomás Rau, tras el impacto que causó la caída del Fondo E. (FOTO: ATON)

En la actualidad, la TITRP se estructura en un 80% sobre la base de proyecciones de rentabilidad futura y en un 20% a partir del comportamiento histórico que registraron los fondos C, D y E en los últimos diez años. Este diseño se estableció en 2019 para contener las variaciones abruptas de las jubilaciones.

No obstante, la reforma previsional de 2025 introdujo una banda de resguardo que limita a un máximo de 10% la variación del monto en cada recálculo derivado de los ajustes de dicha tasa, mecanismo que rige desde septiembre de ese año.

Bajo este nuevo escenario, la administradora argumentó que el porcentaje retrospectivo se volvió obsoleto.

En el documento remitido al titular del Trabajo, la entidad solicitó "revisar y modificar el Decreto Supremo N° 47, eliminando el componente de rentabilidad histórica que representa el 20% de la fórmula para calcular la TITRP, de modo que esta dependa íntegramente del componente basado en las estimaciones de los retornos esperados".

La iniciativa apunta a reformar la fórmula de la Tasa de Interés Técnica del Retiro Programado para que dependa exclusivamente de la rentabilidad futura esperada. (FOTO: ATON)

Asimismo, el texto remarca que sostener la banda de contención vigente permitiría avanzar hacia "una regulación más simple, coherente y adecuada al nuevo escenario previsional".

Diferencial de tasas y estimación de impacto

Las cifras reportadas por la Superintendencia de Pensiones reflejan el impacto de la metodología actual.

En noviembre, la tasa sustentada únicamente en las expectativas de retorno futuro alcanzó un 4,25%; sin embargo, al ponderar el 20% del rendimiento histórico, el índice final aplicado a las pensiones retrocedió a 3,67%.

Aquella brecha de 0,58 puntos porcentuales es la que sustenta el cálculo de AFP Uno, el cual proyecta que el monto de una pensión bajo retiro programado podría situarse cerca de 7% por encima en términos reales.

De concretarse el ajuste administrativo, las jubilaciones bajo esta modalidad podrían aumentar alrededor de 7% en términos reales. (FOTO: ATON)

Desde la entidad precisaron que este porcentaje corresponde a un ejercicio ilustrativo que varía en cada caso particular, por lo que no implica un alza generalizada y uniforme para la totalidad de los jubilados.

A su vez, la administradora recalcó que la medida adquiere urgencia regulatoria de cara al 1 de abril de 2027, fecha en que los actuales multifondos serán reemplazados por diez fondos generacionales.

Dado que la fórmula vigente continúa atada al desempeño pretérito de los fondos tradicionales, AFP Uno advirtió la necesidad de corregir el cálculo, destacando que no se precisa una ley en el Congreso, sino únicamente la modificación de un decreto supremo.