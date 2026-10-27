Dura sesión sobre AFPs en el Senado: se habló de "turbazo", "administración desleal" y "sandeces"

El presidente de la Asociación de AFP, León Fernández, expuso este miércoles ante la Sala del Senado, en una sesión especial convocada para conocer antecedentes sobre la millonaria pérdida de fondos de pensiones en los últimos meses y las eventuales responsabilidades tras el desplome del E.

La cita contó, además, con la presencia del ministro del Trabajo, Tomás Rau; el superintendente de Pensiones, Joaquín Cortez; el presidente del Consejo Consultivo Previsional, Pedro Pizarro, y la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Catherine Tornel.

"El Fondo E no es un fondo de corto plazo. Su calificación de conservador no significa que su valor de cuota no pueda bajar. No es la primera vez que el Fondo E enfrenta caídas importantes: en 2021 llegó a caer 21%, pero recuperó su valor en nueve meses", aseveró Fernández en su exposición.

El representante gremial reparó, además, en que "después de la caída de 10,4% registrada entre enero y septiembre de este año, el Fondo E ya muestra señales de recuperación: solo en las primeras semanas de octubre subió 2,9% en valor nominal, 2,5% en términos reales".

La intervención de Fernández estuvo marcada por una explicación técnica de cómo funciona el sistema. No hubo ningún mea culpa por parte del gremio y tampoco compromisos respecto de cómo reparar el daño patrimonial que tuvieron los cotizantes.

En una línea similar, el ministro Rau señaló que las instituciones están funcionando y lo ejemplificó con las medidas regulatorias que tomó la Superintendencia de Pensiones para reducir la exposición de los fondos a los riesgos asociados a estos instrumentos derivados, como los swaps.

Asimismo, valoró que la Superintendencia haya iniciado un proceso sancionatorio. No obstante, no señaló medidas para reparar el daño patrimonial de los cotizantes.

En concreto, los swaps son contratos derivados diseñados como coberturas ante variaciones en las tasas de interés, mediante el intercambio de flujos a tasa fija y variable entre dos partes. En este caso, las AFP pactaron percibir retornos fijos y pagar obligaciones variables; pero, el giro en las tasas del mercado encareció dichos compromisos, detonante las millonarias pérdidas en los fondos D y E.

Por su parte, el superintendente Joaquín Cortez volvió a relatar todas las advertencias que hizo la administración anterior a las AFP sobre el riesgo de este tipo de inversiones a largo plazo, incluyendo una reunión con cada uno de los directorios de las siete administradoras.

Cuestionamientos transversales por parlamentarios

El debate político en la Sala del Senado fue a ratos tenso, donde convergieron diversas opiniones por parte de los parlamentarios, tanto de oposición como del oficialismo.

La senadora Alejandra Sepúlveda (ind) sostuvo que "aquí no hubo luz amarilla, hubo permanentemente una luz roja de parte de la Superintendencia. Aquí hay una administración desleal, pues. Entendemos que las AFP pueden perder o ganar, que están dentro de un promedio, dentro de la posibilidad que eso ocurra, pero no en los fondos D y E, porque la gente no tiene tiempo para esperar una jubilación".

"El ministro Rau le aconsejó a Carmen postergar su jubilación unos meses. ¿Y las AFP qué hacen? ¿Con qué se ponen? Déjeme decirle al representante de las AFP aquí presente: deje de decir sandeces. Lo que ustedes tienen que hacer, las AFP, es sacar la chequera y devolverle la plata a la gente", aseveró el senador comunista Daniel Núñez.

Desde el frente, el senador Javier Macaya (UDI) afirmó: "Yo sí confío en ustedes... Don Joaquín (Cortez), más allá de las críticas que se le hicieron acá -porque una pérdida no constituye automáticamente una infracción-, ojo, que tampoco hay una garantía de ganancia como ha ocurrido en gran parte de los años previos".

"¿Se justifica transmitir estas alarmas sobre los fondos o decir que esto es un turbazo? Creo que no. Ello no quita que, aun cuando la administración de largo plazo debe considerar tramos de menor rentabilidad, se investigue a fondo si las mesas de dinero o los encargados de la inversión han actuado conforme a las intensas regulaciones de la Superintendencia de Pensiones", enfatizó la senadora Andrea Balladares (RN).

La situación está siendo abordada desde distintos frentes: La Cámara Baja aprobó crear una comisión especial investigadora; mientas, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte está a cargo de la denuncia que hicieron parlamentarios del Partido Socialista, pero primero debe determinar si hubo o no un delito.

Asimismo, se pidió que la Fiscalía Nacional Económica investigue el comportamiento "en manada" de las administradoras; y también se encuentra el proceso sancionatoria anunciado por la Superintendencia de Pensiones, que debe determinar si las AFP cumplieron o no con el llamado deber fiduciario.